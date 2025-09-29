  • 29 Settembre 2025 -
  29 Settembre 2025
Attualità | Comiso

“Vendemmia di prevenzione”: screening gratuito del colon retto alla Sagra della Vendemmia di Pedalino

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 29 settembre 2025 – Prevenzione e salute si intrecciano con le tradizioni del territorio. In occasione della Sagra della Vendemmia di Pedalino, l’ASP di Ragusa ha allestito domenica 28 settembre uno stand dedicato allo screening gratuito per il tumore del colon retto, in collaborazione con i Lions Club della VIII Circoscrizione e i Club Iblei. L’iniziativa, inserita nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, porta un messaggio chiaro: “Vendemmia di prevenzione – salute e raccolta”.
Lo stand, attivo dalle 12.30 alle 22, ha offerto ai cittadini dai 50 ai 69 anni, senza patologie intestinali e non già sottoposti a test negli ultimi due anni, la possibilità di aderire in maniera semplice al programma di screening. Dopo una breve registrazione, agli interessati è stata consegnata una provetta per il test del sangue occulto nelle feci, un esame rapido, indolore e da effettuare a casa. I campioni raccolti potranno poi essere riconsegnati presso i laboratori pubblici degli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria e Comiso, per poi essere analizzati al laboratorio centrale di Vittoria. L’obiettivo è chiaro: individuare precocemente eventuali segnali della malattia, aumentando in modo significativo le possibilità di cura. “Il tumore del colon retto, se diagnosticato in fase iniziale, è molto più facilmente trattabile. Per questo invitiamo i cittadini della fascia di età interessata a partecipare con fiducia allo screening”, sottolineano dall’ASP di Ragusa.
L’iniziativa rientra anche nel protocollo d’intesa siglato tra il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato regionale della Salute e il Lions Club International. L’accordo prevede una collaborazione attiva nella promozione della cultura della prevenzione, attraverso azioni concrete sul territorio e campagne di comunicazione dedicate alla salute. All’iniziativa erano presenti i responsabili dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago direttore generale, Sara Lanza direttore sanitario, Massimo Iacono responsabile servizi informatici e Giovanna Fretto direttore laboratorio analisi ( UOS) di Vittoria e Comiso .
Presenti tanti soci Lions . Il primo Vice Governatore Walter Buscema, il presidente dell’VIII Circoscrizione Gigi Bellassai, Giuseppe Valvo presidente della Zona 22, Biagio Ciarcia’ presidente della Zona 21, Rosario Alescio
Presidente di Comiso Terra Iblea, Carmela Occhipinti Presidente di Ragusa Host e Sonia Calabrese Presidente di Modica.
Il Lions Club, infatti, continuerà a raccogliere adesioni anche nei mesi successivi, fino a dicembre, rafforzando il legame con l’ASP di Ragusa e consolidando il messaggio di sensibilizzazione. Una sinergia che unisce istituzioni sanitarie, associazioni e cittadini in un’unica direzione: tutelare la salute.

Nella foto i dirigenti dell’Aps di Ragusa e dell’VIII Circoscrizione Lions presenti all’iniziativa.

1 commento su ““Vendemmia di prevenzione”: screening gratuito del colon retto alla Sagra della Vendemmia di Pedalino”

  1. Tonino Spinello

    Durante la vendemmia o una sagra si fa tutto questo e la promessa è di continuarla per i prossimi mesi. Immagino pure durante la raccolta delle zucchine…..
    Cosa spinge tanto altruismo per prevenire o diagnosticare malattie? La mia sensazione è che sono alla ricerca di persone sane da curare.

    3

