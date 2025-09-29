Un convegno per il futuro delle imprese siciliane: Sviluppo. Fiscalità e accesso al credito. Quale futuro?

RIBERA, 29 Settembre 2025 – Sabato 4 ottobre, alle ore 11, in occasione della Festa dell’Amicizia di Ribera, il mondo imprenditoriale siciliano si riunirà in un importante convegno per affrontare le sfide che le microimprese e le piccole aziende affrontano quotidianamente. L’evento, voluto fortemente dal deputato regionale della DC Ignazio Abbate, è volto a sostenere l’intero tessuto produttivo e si concentrerà in particolare su due temi cruciali: l’accesso al credito e la fiscalità d’impresa. Le imprese, specialmente quelle più piccole, si trovano in una situazione di crescente difficoltà, dovendo fare i conti con un contesto internazionale in rapida evoluzione. Le mutevoli dinamiche globali, incluse le nuove condizioni climatiche e le incertezze legate a dazi come quelli americani, rendono complicato persino investire per la normale conduzione aziendale. L’obiettivo del dibattito è proprio quello di mettere intorno a un tavolo tutti gli attori che possono offrire soluzioni concrete. Tra i relatori e i partecipanti di spicco figurano i vertici di Assoconfidi, l’associazione regionale dei consorzi fidi, che gioca un ruolo fondamentale nel supportare le imprese nell’ottenimento di garanzie per l’accesso al credito. Saranno presenti anche i rappresentanti di CRIAS e IRFIS, i due strumenti finanziari regionali preposti all’erogazione di finanziamenti e alla gestione di progetti di supporto economico. Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali di alto livello: gli assessori regionali Tamajo (Attività Produttive) e Dagnino (Economia), i segretari regionali delle associazioni di categoria, e i rappresentanti nazionali Pogliese e Castiglione, membri delle commissioni Attività Produttive al Senato e alla Camera. Al tavolo dei relatori siederanno anche il vicesegretario nazionale Gianpiero Samorì e il deputato regionale Carlo Auteri. “L’iniziativa – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – vuole essere un momento di confronto diretto, dove le aziende presenti non solo ascolteranno, ma avranno anche l’opportunità di porre domande e ottenere risposte dai tecnici e dagli esperti presenti. L’attività di sostegno alle piccole e microimprese, che rappresentano circa l’80% del mondo imprenditoriale e sono spesso legate ai settori agricolo e artigianale, è al centro dell’impegno promosso, confermando una costante attenzione verso chi costituisce il cuore dell’economia locale”.

