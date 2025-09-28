Scicli. Assemblea ANPA Ragusa rinnova il direttivo provinciale

Scicli, 28 settembre 2025 – Giovedì sera si è svolta a Scicli l’assemblea del sindacato ANPA, affiliato alla Federazione Gilda-Unams (FGU) di Ragusa, per il rinnovo del direttivo provinciale. L’incontro ha registrato una partecipazione eccezionale, con 28 iscritti presenti e ben 150 deleghe, a testimonianza del forte coinvolgimento degli aderenti.
L’assemblea, presieduta dal segretario uscente Carmelo Garofalo, ha nominato Antonino Restivo come presidente e Bartolo Pelligra segretario verbalizzante. Dopo l’approvazione dello statuto e la discussione dei punti all’ordine del giorno, si è proceduto con l’elezione del nuovo direttivo.
I 15 componenti del nuovo direttivo provinciale sono stati eletti per acclamazione:
• Giorgio Antoci;
• Marisa Ignazia Candiano;
• Maria Decaro;
• Piero Giovanni Falla;
• Valeria Falla;
• Fabio Biagio Fidone;
• Vincenzo Figura;
• Edoardo Fiore;
• Carmelo Garofalo;
• Guglielmo Gulino;
• Mormina Giuseppa
• Pelligra Bartolomeo
• Restivo Antonino
• Russino Giuseppe
• Viola Giovanni
Subito dopo l’insediamento, il direttivo ha eletto le nuove cariche, anch’esse per acclamazione:
• Coordinatore Provinciale: Carmelo Garofalo
• Vice Coordinatore: Falla Piero Giovanni
• Tesoriere: Pelligra Bartolomeo
Il coordinatore provinciale Carmelo Garofalo, riconfermato nel ruolo, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’assemblea e per la compattezza dimostrata. Ha ringraziato tutti gli iscritti per l’ampia partecipazione e ha augurato buon lavoro al nuovo direttivo, con l’auspicio che possa continuare a rappresentare e tutelare gli iscritti con impegno e rinnovato entusiasmo.