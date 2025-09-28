  • 29 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Settembre 2025 -
Scicli | Sindacale

Scicli. Assemblea ANPA Ragusa rinnova il direttivo provinciale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 28 settembre 2025 – Giovedì sera si è svolta a Scicli l’assemblea del sindacato ANPA, affiliato alla Federazione Gilda-Unams (FGU) di Ragusa, per il rinnovo del direttivo provinciale. L’incontro ha registrato una partecipazione eccezionale, con 28 iscritti presenti e ben 150 deleghe, a testimonianza del forte coinvolgimento degli aderenti.

L’assemblea, presieduta dal segretario uscente Carmelo Garofalo, ha nominato Antonino Restivo come presidente e Bartolo Pelligra segretario verbalizzante. Dopo l’approvazione dello statuto e la discussione dei punti all’ordine del giorno, si è proceduto con l’elezione del nuovo direttivo.

I 15 componenti del nuovo direttivo provinciale sono stati eletti per acclamazione:

• Giorgio Antoci;

• Marisa Ignazia Candiano; 

• Maria Decaro;

•  Piero Giovanni Falla;

• Valeria Falla;

•  Fabio Biagio Fidone;

•  Vincenzo Figura;

•  Edoardo Fiore;

• Carmelo Garofalo;

• Guglielmo Gulino;

• Mormina Giuseppa

• Pelligra Bartolomeo

• Restivo Antonino

• Russino Giuseppe

• Viola Giovanni

Subito dopo l’insediamento, il direttivo ha eletto le nuove cariche, anch’esse per acclamazione:

• Coordinatore Provinciale: Carmelo Garofalo

• Vice Coordinatore: Falla Piero Giovanni

• Tesoriere: Pelligra Bartolomeo

Il coordinatore provinciale Carmelo Garofalo, riconfermato nel ruolo, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’assemblea e per la compattezza dimostrata. Ha ringraziato tutti gli iscritti per l’ampia partecipazione e ha augurato buon lavoro al nuovo direttivo, con l’auspicio che possa continuare a rappresentare e tutelare gli iscritti con impegno e rinnovato entusiasmo.

578186
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube