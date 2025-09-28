  • 29 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Unitre Modica. Dibattuto il programma del prossimo anno

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28 settembre 2025 – La preannunciata Assemblea dei Soci della locale Sede dell’Unitre ha avuto luogo a Modica per alcuni adempimenti istituzionali e soprattutto per la preparazione del Programma di Attività del prossimo Anno Accademico. Presente il Consiglio Direttivo, i lavori sono stati presieduti da Enzo Cavallo affiancato dal Vice-Presidente Ignazio Marcello Pagano, dal Segretario Orazio Frasca, dal Tesoriere Tury Di Rosa e dal responsabile del CED Angelo Pediglieri. E’ stato un incontro particolarmente animato nel corso del quale, dopo la presentazione e l’approvazione del rendiconto gestionale dell’Anno Accademico 2024/2025 e del bilancio preventivo elaborato per il prossimo anno, agli intervenuti è stata data la possibilità di conoscere, per approfondirne i contenuti e per formulare proposte sulle quali, con la disponibilità dei Docenti, dei Relatori e dei collaboratori e dei volontari che dovranno dare concretezza alle varie iniziative, si lavorerà per la definizione delle Attività da includere nel Programma del prossimo anno che sarà presentato entro il mese di Ottobre per essere concretamente avviato nel mese di Novembre. Su tutte le questioni affrontate si è sviluppato un ampio e qualificante dibattito nell’ambito del quale sono emerse le indicazioni sui Corsi e sui Laboratori che dovranno essere organizzati, sulle visite e sulle escursioni che impegneranno l’Associazione e i Soci. Confermati i “Giovedì dell’Unitre” con una serie di appuntamenti settimanali per la trattazione, con Relatori di volta in volta incaricati, di argomenti di interesse generale (storia, cultura, medicina, letteratura, storia della canzone italiana, intelligenza artificiale, ecc.) con il coinvolgimento di tutta la base sociale. Condivisa la proposta di organizzare specifici incontri sulla storia di Modica. Ipotizzate inoltre diverse visite in Sicilia e a livello nazionale ed internazionale per le quali il Consiglio Direttivo formulerà proposte da sottoporre agli associati per la scelta. Chiarito che, in ogni caso, l’attuazione delle iniziative è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto per ognuno di esse. Da considerare infine che l’Assemblea ha proceduto alla nomina del Segretario Orazio Frasca e del Tesoriere Tury Di Rosa quali delegati a rappresentare, insieme al Presidente, la Sede di Modica nell’ambito dell’Assemblea dell’Unitre Nazionale.

© Riproduzione riservata

