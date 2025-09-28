Debutto amaro per il Frigintini Calcio, i rossoblu battuti al “Barone” dal forte Priolo

Frigintini Calcio 0

Priolo Gargallo FC 3

Marcatori: pt 30′ Russo, st 6′ Cavallo, 11′ Ferla

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Cicero, Arrabito, Amato (31′ st Lo Magno), Candiano (27′ st Cocciro), Floriddia, Denaro (15′ st Ragusa), Macauda (15′ st Cavallo), Savarino, Vitale, Gurrieri (18′ st Hegazi). A Disp: Vicari, Salvatore Caruso, Sortino, Giurdanella. All. Ciccio Di Rosa.

Priolo Gargallo FC: Lumia, Puzzo, Russo, Lanza (37′ st Isaia), Amara (6′ st Acciarito), Cavallo (32′ st Sinatra), Paterniti, Fiorentino, La Mesa (21′ st Mignieco), Ferla (37′ st Castrogiovanni). A Disp: D’Alessio, Cester, Mariano Saraceno, Luigi Saraceno. All. Maurizio Intagliata.

Arbitro: Giuseppe Mandracchia di Agrigento

Assistenti: Saverio Francesco Di Martino e Giovanni Agolino di Ragusa.

Modica, 28 settembre 2025 – Brutto esordio nel campionato di Promozione del nuovo Frigintini che al “Vincenzo Barone” si arrende al quotato Priolo Gargallo FC.

I ragazzi di Ciccio Di Rosa pagano l’inesperienza (molti di loro erano all’esordio assoluto nel calcio dei “grandi”) rispetto alla più esperta formazione di Maurizio Intagliata che, prima lavora ai fianchi i rossoblu (oggi in maglia gialla) e poi piazza il colpo di grazia nel miglior momento della squadra della Contea.

Davanti a una discreta cornice di pubblico l’inizio della gara è caratterizzata da una breve fase di studio delle due squadre, poi sono gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco e al 7′ vanno vicini al vantaggio con Ferla che servito da uno scarico di Fiorentino dal lato corto dell’area spara alto da buona posizione.

Al 11′ Ferentino si mette in proprio e dopo un rimpallo favorevole dal limite dei sedici metri modicani lascia partire un tiro che si perde alto sulla trasversale.

Al 18′ Ferla, lasciato troppo libero in area, ha il tempo e lo spazio per stoppare di petto la sfera spalle alla porta e di girarsi per la conclusione, ma impatta male e tira a lato.

Al 21′ occasionissima per gli ospiti per sbloccare il punteggio. Ferentino servito di testa da Lanza, dopo un uscita difettosa del portiere è solo a pochi passi dalla porta sguarnita, ma il suo colpo di testa a colpo sicuro, finisce incredibilmente alto sulla traversa.

Il Frigintini si scuote e al 26′ si fa minaccioso dalle parti di Lumia con un piazzato dalla trequarti di Vitale che mette in area un bel traversone, ma un difensore anticipa tutti e mette in angolo.

Al 30′ il Priolo Gargallo passa in vantaggio con Russo che sfrutta alla perfezione un corner dalla sinistra, anticipa tutti e di testa mette in rete.

Il Frigintini prova a reagire e al 37′ va vicino al pareggio con Floriddia che sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra appostato sul secondo palo si ritrova sui piedi un pallone da spingere in rete, ma perde l’equilibrio e un difensore riesce a spazzare.

Nel 1′ di recupero ospiti pericolosissimi con Ferla che servito perfettamente da Cavallo a pochi passi dalla linea di porta deve solo spingere la palla in rete, ma Caruso con una parata d’istinto riesce a respingere con i piedi.

Si va così negli spogliatoi con gli ospiti avanti di misura.

Nella ripresa il Frigintini inizia con piglio più deciso, mette in difficoltà i loro avversari che al primo affondo raddoppiano.

È il 6′ quando Cavallo servito sulla destra, entra in area e lascia partire un rasoterra sul primo palo che sorprende Caruso e finisce in rete per la seconda volta.

I ragazzi di Ciccio Di Rosa “sbandano” e il Priolo ne approfitta per chiudere i conti.

Al 8′ Ferla trova terreno fertile tra le maglie difensive rossoblu entra in area per vie centrali e lascia partire un tiro che, questa volta trova Caruso pronto alla ribattuta.

Al 11′ gli ospiti mettono in cassaforte i primi tre punti della stagione realizzando il terzo gol con Ferla, che dopo una mischia in area di rigore modicana, dopo una corta respinta di Caruso è il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a mettere in rete.

I padroni di casa provano a rialzare la testa, cercano con insistenza la via della rete, ma sbagliano molto in fase di ultimo passaggio permettendo ai loro avversari di chiudere bene ogni varco e di non correre pericoli.

Al 27′ occasione per il poker ospite, ma Fiorentino ben servito da Ferla con un scarico all’altezza del dischetto spara alto.

Poi il caldo e la stanchezza prendono il sopravvento e la gara scivola via senza più emozioni fino al triplice fischio del Direttore di gara.

Mercoledì i rossoblu modicani tornano in campo per il return match di Coppa Italia con lo Scicli CR che nella gara di andata si è imposto con il minimo scarto (1 -0). Per Vitale e compagni, dunque, l’opportunità di riscattare la sconfitta odierna e andare avanti nella competizione.

“Da questa sconfitta c’è da prendere il buon approccio alla gara contro una big del nostro girone – dichiara a fine match il tecnico Ciccio Di Rosa – non dimentichiamo, infatti, che in campo avevamo tantissimi debuttanti nel calcio dei grandi e in Promozione. A fine primo tempo ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per come si erano comportati, concedendo poco ai nostri avversari pagando a caro prezzo una nostra disattenzione. Nella ripresa – continua – nel nostro momento migliore, dove ho visto una bella reazione, abbiamo sbagliato un uscita e abbiamo subito il 2 – 0 che ci ha tagliato le gambe. Subito dopo abbiamo subito anche il 3 – 0 che ha praticamente chiuso il risultato. Il livello di esperienza in campo ha fatto la differenza, perchè quando giochi contro una squadra come il Priolo non puoi sbagliare perchè ti punisce, credo comunque sia meglio affrontare subito queste difficoltà, ma ho detto ai ragazzi di tornare a casa con le loro convinzioni a da queste convinzioni bisogna ripartire. Mercoledì torneremo in campo per il ritorno di Coppa Italia con lo Scicli CR – conclude Ciccio Di Rosa – e possiamo riscattarci. Abbiamo la possibilità di giocarcela con le nostre carte anche se ci manca l’esperienza, ma questa possiamo farla solo giocando partita dopo partita e solo così credo possiamo arrivare alla meta e raggiungere i nostri obiettivi”.

