La parola “genocidio” come arma politica

C’è una parola che pesa più di ogni altra: “genocidio”. Nata negli anni Quaranta, dalle riflessioni di Raphael Lemkin e poi consacrata nella Convenzione ONU del 1948, essa racchiude la tragedia dello sterminio ebraico, i massacri di armeni, tutsi e bosniaci, i crimini che segnano l’umanità. Una categoria giuridica, ma soprattutto un simbolo morale assoluto. E proprio per questo, oggi, è diventata una parola d’uso comune nel linguaggio politico e mediatico, usata come accusa definitiva.

Il peso di una parola

Dire “genocidio” non significa descrivere un evento: significa collocarlo in una cornice di male assoluto. Il diritto internazionale stabilisce criteri rigorosi – intenzione di distruggere un gruppo in quanto tale, atti sistematici di annientamento – ma nel dibattito pubblico la parola è ormai usata come sinonimo di violenza estrema, spesso senza alcuna verifica. Dal Ruanda alla Bosnia, dal Darfur all’Ucraina, quante volte l’accusa è stata pronunciata in modo estensivo, non come constatazione giuridica ma come slogan politico?

Israele come bersaglio

Oggi l’accusa di genocidio viene rivolta a Israele. Non solo da piazze e attivisti, ma anche da ONG, accademici, giornalisti e persino organi internazionali. La forza simbolica di questo termine trasforma ogni operazione militare, ogni vittima civile, in un “prova generale” di sterminio. Il meccanismo è chiaro: non si giudicano singoli atti o responsabilità politiche, ma si colpisce un intero popolo. Israele diventa “il genocida”, e con esso tutti gli ebrei, dentro e fuori dal conflitto. Una dinamica che alimenta odio, radicalizzazione e violenze antisemite nelle strade d’Europa e nelle università americane.

La logica propagandistica

Perché usare proprio questa parola? Perché funziona. “Genocidio” garantisce titoli, indignazione, campagne virali. Porta fondi, consensi, attenzione politica. Trasforma un conflitto complesso in un mito morale: da un lato le vittime innocenti, dall’altro i carnefici assoluti. Non c’è più spazio per la realtà – con le sue ambiguità, responsabilità incrociate, errori tragici – ma solo per lo schema manicheo che incendia opinioni pubbliche e governi e influenza soprattutto chi ignora la storia e constestualizza.

Effetti concreti

Questa retorica produce conseguenze reali: sulla politica internazionale, bloccando ogni spazio di mediazione; sulle opinioni pubbliche, generando campagne di boicottaggio che colpiscono indistintamente Israele e comunità ebraiche in diaspora; sulla memoria storica, perché svuotare il termine significa tradire la memoria di chi ha vissuto genocidi reali e riconosciuti.

Difendere le parole

Non si tratta di negare la sofferenza, né di minimizzare le vittime. Al contrario: proprio perché la sofferenza merita rispetto, non deve essere piegata a propaganda. Abusare della parola “genocidio” non aiuta la pace, ma alimenta la guerra delle immagini e dei simboli. Difendere la precisione del linguaggio significa difendere la verità storica, preservare il valore della memoria e impedire che le parole che hanno segnato la nostra coscienza collettiva vengano ridotte a slogan da corteo. Il genocidio è realtà storica e giuridica, non metafora. E usarlo come arma politica non salva nessuno: condanna tutti a un linguaggio che semplifica, polarizza e, alla fine, distrugge la possibilità stessa di capire. Conseguenza questa anche “dell’ignorantamento” di questi brutti tempi, come direbbe Claudio Martelli.

