  • 29 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. La Virtus Ragusa sbanda e perde la prima a Monopoli: 71-63 Climaway

Prestazione poco continua per Ragusa, che capitola dopo l'intervallo nonostante Fabi
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 28 settembre 2025 – La SuperConeniente Virtus Ragusa cade a Monopoli, nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale: 71-63. La squadra di Di Gregorio gioca a intermittenza e non riesce a sfruttare la buona vena offensiva di Brown nel primo tempo e di Fabi nel secondo. Monopoli si dimostra coesa, controlla agevolmente i tentativi di rimonta degli ospiti e blinda i due punti con una grande prestazione di squadra.

Di Gregorio parte con Lanzi, Ianelli, Brown, Fabi e Peterson in quintetto. Il primo acuto della stagione porta la firma dell’ala italo-argentina. Poi si scalda Brown con un paio di canestri da campione. Ragusa paga qualche passaggio a vuoto nella metà campo difensiva: quello di Peterson consegna canestro e libero aggiuntivo a Milosevic: 9-7 al 4′. Monopoli, dopo qualche errore in avvio, trova la propria dimensione nel tiro dall’arco e prova a scappare: 16-9 con Mastrototaro. La SuperConveniente torna in linea di galleggiamento: sono Fabi e a Ianelli (0-6 di parziale) a togliere qualche castagna dal fuoco, assieme al solito Brown (già in doppia cifra) che segna la tripla del -4 in chiusura di tempo. 22-18 al 10′ per la Climaway. L’avvio del secondo parziale è di marca monopolitana: 7-0. Gli ultimi due canestri di Spatti (il secondo è una schiacciata in solitaria) preoccupano coach Di Gregorio, che si affida al secondo timeout della serata sul 29-18 per i padroni di casa. Brown interrompe tre minuti e mezzo di digiuno. Adeola segna la prima tripla della sua seconda vita virtussina allo scadere dei 24″, ma la SuperConveniente resta sotto di dieci (31-21). El Agbani e Azzaro si aprono sul perimetro e trovano il fondo della retina: 39-25. A segno anche Mastrototaro. La Virtus entra lentamente nei giochi e concede troppo in difesa, il punteggio è solo la conseguenza di un’evidente differenza a livello di concentrazione e intensità. Zupan realizza il massimo vantaggio (+17), al 20′ conduce la Climaway: 44-29.

Il ritorno in campo dei pugliesi non è granché, ma alla Virtus manca sempre un centesimo per fare un euro. I canestri di Fabi e Lanzi valgono un parziale aperto di 7-0 per gli ospiti, che si riaffacciano sotto la doppia cifra di distanza, punendo qualche distrazione difensiva del quintetto di Ponticiello. Monopoli riaccende l’interruttore con El Agbani, bravo a finalizzare l’ottimo attacco della Climaway (51-40). Tra errori e palle perse Ragusa resiste alle spallate e, anzi, torna sul -8 con la conclusione dall’arco di Fabi. La super tripla di Zupan, allo scadere del tempo, pesa però quanto un macigno: 57-46 al 30′. Comincia l’ultima frazione. Savoldelli inganna Piscetta: canestro e fallo. Adeola replica da tre: 60-49. Ragusa fatica in attacco, ma Fabi segna la tripla dall’angolo: 62-53 a 6’40” dalla fine. La rincorsa della Virtus è accidentata, Spatti la complica muovendosi come un ballerino sotto il ferro: quattro punti di fila per il lungo monopolitano e nuovo +13. La partita entra negli ultimi 5′ con un padrone. Il sussulto di Fabi vale il nuovo -10 per la SuperConveniente, ma quel qualcosa in più non arriva. Il salvataggio di Spatti per l’appoggio di Savoldelli è un chiaro segnale del destino, ma è la tripla di Zupan a mandare i titoli di coda (71-56 al 37′). Non serve a molto l’ultimo flash ragusano (0-7) per sovvertire l’esito di una partita ormai indirizzata. Finisce 71-63.

IL TABELLINO

Climaway Monopoli-SuperConveniente Virtus Ragusa 71-63

Climaway Monopoli: Azzaro 3, Annese, El Agbani 9, Savoldelli 10, Spatti 19, Vadalà ne, Mastrototaro 7, Calisi 3, Zupan 15, Pirrelli ne, Milosevic 5, Indiveri ne. All.: Ponticiello

SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 18, Cardinali, Piscetta, Fabi 17, Tumino, Adeola 6, Peterson 9, Lanzi 4, Mancuso ne, Ianelli 9. All.: Di Gregorio

Arbitri: Farina Valaori e Rodi di Brindisi

Parziali: 22-18; 44-29; 57-46.

578169
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube