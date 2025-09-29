  • 29 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Settembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Rapinatore bloccato in un centro scommesse a Vittoria: arrestato pregiudicato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 29 Settembre 2025 – Un pomeriggio di tensione si è vissuto domenica scorsa in Via Diaz, a Vittoria, dove un uomo ha tentato di rapinare un centro scommesse. Il tentativo, avvenuto in pieno giorno, è stato sventato grazie alla prontezza del personale presente.

Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine, ha agito nei pressi della stazione ferroviaria e di fronte all’assessorato comunale ai Servizi sociali. La sua azione è stata interrotta quasi subito: i dipendenti del centro scommesse sono riusciti a bloccarlo, impedendo che portasse a termine il colpo.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti hanno preso in consegna il pluripregiudicato per procedere con tutti gli adempimenti giudiziari necessari. La sua audace mossa, quindi, si è conclusa con un fallimento e un nuovo arresto.

578217
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube