Rapinatore bloccato in un centro scommesse a Vittoria: arrestato pregiudicato

VITTORIA, 29 Settembre 2025 – Un pomeriggio di tensione si è vissuto domenica scorsa in Via Diaz, a Vittoria, dove un uomo ha tentato di rapinare un centro scommesse. Il tentativo, avvenuto in pieno giorno, è stato sventato grazie alla prontezza del personale presente.

Il malvivente, già noto alle forze dell’ordine, ha agito nei pressi della stazione ferroviaria e di fronte all’assessorato comunale ai Servizi sociali. La sua azione è stata interrotta quasi subito: i dipendenti del centro scommesse sono riusciti a bloccarlo, impedendo che portasse a termine il colpo.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti hanno preso in consegna il pluripregiudicato per procedere con tutti gli adempimenti giudiziari necessari. La sua audace mossa, quindi, si è conclusa con un fallimento e un nuovo arresto.

