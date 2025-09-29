  • 29 Settembre 2025 -
Sport | Vittoria

Calco, Vittoria di carattere a Gliaca di Piraino: battuta la Nebros 1-0. Ora testa alla Coppa Italia

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 29 Settembre 2025 – Un successo dal peso specifico enorme quello conquistato ieri dall’FC Vittoria, capace di imporsi per 1-0 sul campo della Nebros a Gliaca di Piraino. Una trasferta insidiosa, affrontata con determinazione e spirito di sacrificio, che ha visto i biancorossi uscire dal terreno di gioco con tre punti preziosi.
La squadra guidata da Giovanni Campanella ha interpretato la gara con grande carattere, riuscendo a soffrire nei momenti più delicati e a colpire al momento giusto. Dopo la rete dell’1-0, i biancorossi hanno continuato a spingere creando altre due occasioni clamorose con Lucarelli, sfortunato nel colpire due volte il palo in due azioni distinte e con Luca Ankovic, sfortunato sotto porta. A conferma della forte pressione del Vittoria, il portiere della Nebros è stato costretto a una serie di interventi decisivi che hanno tenuto in bilico il risultato fino alla fine.
In casa biancorossa, bene anche Cristian Malandrino che si è fatto trovare pronto nell’unica occasione dei padroni di casa. Le sostituzioni di Cappello e Zappalà sono arrivate in via del tutto precauzionale, in vista del prossimo impegno, senza destare particolari preoccupazioni.
Al termine della gara, il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia ha sottolineato:
“Quella di ieri è la vittoria del gruppo. I ragazzi hanno dimostrato carattere e attaccamento alla maglia, giocando con la giusta cattiveria agonistica su un campo difficile. La squadra ha reagito con maturità e compattezza. Questo è l’atteggiamento che ci deve accompagnare per tutto il campionato”.

L’FC Vittoria non ha però tempo di fermarsi: mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 18.30, i biancorossi torneranno in campo per l’andata di Coppa Italia di Eccellenza sul campo del Niscemi. Una sfida che rappresenta un ulteriore banco di prova per la formazione di mister Campanella, chiamata a dare continuità al buon momento e a confermare quanto di positivo mostrato in campionato.
© Riproduzione riservata

