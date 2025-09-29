Calco, Vittoria di carattere a Gliaca di Piraino: battuta la Nebros 1-0. Ora testa alla Coppa Italia

Vittoria, 29 Settembre 2025 – Un successo dal peso specifico enorme quello conquistato ieri dall’FC Vittoria, capace di imporsi per 1-0 sul campo della Nebros a Gliaca di Piraino. Una trasferta insidiosa, affrontata con determinazione e spirito di sacrificio, che ha visto i biancorossi uscire dal terreno di gioco con tre punti preziosi.
La squadra guidata da Giovanni Campanella ha interpretato la gara con grande carattere, riuscendo a soffrire nei momenti più delicati e a colpire al momento giusto. Dopo la rete dell’1-0, i biancorossi hanno continuato a spingere creando altre due occasioni clamorose con Lucarelli, sfortunato nel colpire due volte il palo in due azioni distinte e con Luca Ankovic, sfortunato sotto porta. A conferma della forte pressione del Vittoria, il portiere della Nebros è stato costretto a una serie di interventi decisivi che hanno tenuto in bilico il risultato fino alla fine.
In casa biancorossa, bene anche Cristian Malandrino che si è fatto trovare pronto nell’unica occasione dei padroni di casa. Le sostituzioni di Cappello e Zappalà sono arrivate in via del tutto precauzionale, in vista del prossimo impegno, senza destare particolari preoccupazioni.
Al termine della gara, il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia ha sottolineato:
“Quella di ieri è la vittoria del gruppo. I ragazzi hanno dimostrato carattere e attaccamento alla maglia, giocando con la giusta cattiveria agonistica su un campo difficile. La squadra ha reagito con maturità e compattezza. Questo è l’atteggiamento che ci deve accompagnare per tutto il campionato”.
