Violento scontro tra due auto sulla Modica-Marina di Modica: tre feriti lievi

MODICA, 29 Settembre 2025 – Paura nella notte di domenica sulla vecchia strada che collega Modica a Marina di Modica, in Contrada Quartarella, dove un grave incidente ha coinvolto due veicoli, una Land Rover e una BMW.

L’impatto, violento, si è verificato quando uno dei due mezzi stava uscendo da un’abitazione per immettersi sulla carreggiata in direzione Marina di Modica. L’altra auto, che sopraggiungeva nella stessa direzione, non è riuscita a evitarla, causando una brusca e violenta collisione.

Il bilancio, fortunatamente, è di tre feriti lievi. A bordo della BMW viaggiava una coppia, mentre una donna era alla guida della Land Rover. Tutti e tre sono stati soccorsi dalle due ambulanze del 118, giunte tempestivamente sul posto.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia di Stato. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico per il tempo necessario a prestare i soccorsi, rimuovere i veicoli e ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

