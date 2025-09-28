  • 29 Settembre 2025 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo accoglie l’Ingresso della Festa di Maria SS. Bambina

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 28 settembre 2025 – Questa sera la comunità monterossana si raccoglie per l’atteso rito dell’“Ingresso della Festa” in onore di Maria SS. Bambina, momento che segna l’inizio ufficiale delle celebrazioni che culmineranno domenica 5 ottobre. Alle ore 19.30 avrà luogo la tradizionale processione con il Simulacro di Maria SS. Bambina, che muoverà dalla Chiesa di San Giovanni attraversando le vie del paese – corso Umberto, via Naselli, via Pace, via Meridiana e piazza Rimembranza – accompagnata dalla devozione dei fedeli.
Il corteo si concluderà in piazza Rimembranza, dove alle ore 20.00 sarà celebrata la solenne Eucaristia. Successivamente, la processione rientrerà lungo corso Umberto fino alla Chiesa di San Giovanni.
Come da tradizione, questa è considerata la terza ed ultima festa religiosa estiva, dopo quelle di San Giovanni e della Madonna Addolorata.
Il programma continuerà nei prossimi giorni con messe, momenti di adorazione e spettacoli musicali, fino al culmine della Festa di Maria SS. Bambina di domenica 5 ottobre, con due solenni processioni e fuochi d’artificio.

