Il 32° Memorial Peppe Greco a Vittoria: sport, passione e un futuro ancora da scrivere

Vittoria, 28 settembre 2025 – La città di Vittoria ha vissuto una serata indimenticabile con la 32ª edizione del Memorial Peppe Greco, che ha richiamato l’attenzione del pubblico delle grandi occasioni. Tanti appassionati hanno assistito con entusiasmo alle gare, incitando gli atleti che hanno reso onore a una manifestazione ormai entrata a pieno titolo nella storia dello sport italiano. La gara degli Atleti d’Elite si è confermata spettacolare e combattuta fino all’ultimo metro: nove secondi il distacco fa il primo e il terzo gradino del podio.

Peppe Greco 10k Primi tre assoluti

1° Niyomukiza Jean Marie Viann [BDI] [Atl. Liberts Unicusano Livorno]

2° Ekidor Simon Dudi [KEN] [Atl. Potenza Picena]

3° Kosgei Jacb Kipkoki [KEN] [G.S.Orecchiella Garfagnana]

A fine gara, il vincitore assoluto ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta e ha lanciato un messaggio che è già una promessa: “Sono felice di aver corso qui a Vittoria in un’atmosfera così calorosa. Se il prossimo anno gli organizzatori vorranno invitarmi di nuovo, sarò onorato di tornare”.

Sul podio, dunque, sono saliti campioni internazionali di primo piano, ma tra gli applausi del pubblico si sono distinti anche due nomi che hanno saputo lasciare il segno: Carmelo Cannizzaro, unico modicano al via, autore di una prova coraggiosa e applaudita e Osama Zoghlami, primo degli italiani al traguardo, capace di resistere al ritmo imposto dagli stranieri e conquistare il cuore dei tifosi.

Peppe Greco 10k Primi tre italiani

1° Osama Zoghlami [C.S. Aeronautica Militare]

2° Vincenzo Agnello [ASD Sicilia Running Team]

3° Giovanni Filippi [C.S. Esercito]

Peppe Greco 10k Primi tre siciliani

1° Vincenzo Agnello [ASD Sicilia Running Team]

2° Zouhir Sahran [ASD Sicilia Running Team]

3° Carmelo Cannizzaro [ASD Running Modica]

Non solo Elite, però. Quest’anno il Memorial Peppe Greco ha scritto una pagina nuova e speciale: per la prima volta si è corsa la Gara Master, la Aspettando il Peppe Greco, che ha entusiasmato il pubblico e regalato emozioni altrettanto intense. La partecipazione numerosa e la grinta degli atleti Master hanno dato ulteriore lustro alla manifestazione, dimostrando che la passione per la corsa non conosce età e che il Memorial è davvero un evento di tutti e per tutti.

Il modicano Marco Adamo dell’ASD Running Modica e la palermitana Lorenza Chiara Immesi della ASD Sicilia Running Team i vincitori assoluti della 5k.

Al termine della serata, carica di emozioni e applausi, sono arrivati i commenti degli organizzatori.

Salvo Greco, Presidente dell’A.S.D. Atletica Vittoria, ha dichiarato: “Questa 32ª edizione del Memorial Peppe Greco ha dimostrato ancora una volta quanto lo sport possa unire la comunità e regalare emozioni uniche. Ringrazio tutti gli atleti, gli sponsor, l’amministrazione e soprattutto la città di Vittoria che non ha mai smesso di incitare i protagonisti. È stata una serata memorabile, degna della storia di questo evento”.

Sulla stessa linea Emanuele Assenza, Presidente dell’A.S.D. Running Modica, che ha sottolineato: “Siamo orgogliosi del livello raggiunto dal Memorial Peppe Greco. Avere atleti

internazionali e italiani di primissimo piano è il segno che questa manifestazione continua a crescere e a consolidarsi come appuntamento imprescindibile nel calendario podistico. Un plauso speciale va a Carmelo Cannizzaro, nostro tesserato che ha tenuto alto il nome di Modica”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: la 33ª edizione del Memorial Peppe Greco si farà, ma la città che la ospiterà non è stata ancora decisa. Qualunque sarà la scelta, resta intatto lo spirito che da oltre trent’anni anima la manifestazione: celebrare lo sport, il territorio e il ricordo di Peppe Greco, con una passione che continua a rinnovarsi anno dopo anno.

