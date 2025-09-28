  • 29 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Settembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Successo per le “Giornate Iblee di Patologia Vascolare” a Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 28 Settembre 2025 – Si è concluso con successo sabato 27 settembre a Ragusa il congresso Giornate Iblee di Patologia Vascolare”, un evento di grande rilievo per la comunità scientifica e medica. L’appuntamento, organizzato da un comitato scientifico di alto profilo, ha riunito professionisti da tutto il territorio e non solo, offrendo un’importante occasione di confronto e aggiornamento.

Il comitato scientifico era composto dal Dott. Andrea Li Destri, direttore dell’UOSD di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Vittoria; dal Dott. Salvatore Campo, referente dell’Ambulatorio di Angiologia dell’Ospedale di Modica; dal Dott. Alessandro Morgante, dirigente medico presso l’UOSD di Chirurgia Vascolare di Vittoria; e dal Dott. Giovanni Adamo, medico vascolare.

Nelle due intense giornate di lavori, sono state affrontate le principali tematiche legate alle patologie vascolari. Hanno partecipato come relatori non solo professionisti del territorio ibleo, ma anche figure di spicco a livello nazionale e internazionale, provenienti da altre province siciliane e da diverse regioni d’Italia.

La partecipazione è stata numerosa e trasversale. Oltre ai medici specialisti, l’evento ha accolto anche figure paramediche come infermieri, fisioterapisti e podologi, confermando l’importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione del paziente con patologie vascolari. Questo ha reso il congresso un’importante opportunità di crescita professionale e personale per tutti coloro che si prendono cura della salute del paziente.

Il filo conduttore che ha unito tutte le relazioni è stato il tema dell’appropriatezza prescrittiva e terapeutica. È stata sottolineata l’importanza cruciale di una diagnosi precisa e corretta come base per individuare la migliore terapia possibile per ciascuna patologia. Questo principio, fondamentale nella pratica clinica, è stato al centro delle discussioni, ribadendo l’impegno dei professionisti nel garantire cure efficaci e mirate.
L’evento ha quindi rappresentato un momento significativo per l’aggiornamento professionale e per il consolidamento di una rete di collaborazione tra specialisti, a beneficio diretto della salute dei pazienti.

578138
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube