Calcio, Modica sconfitto da un gol al 12′ ad Avola

Calcio Avola: Santillo, Spataro, Butera, Caruso, Diop, Toure, Fratantonio, Ricca, Dos Santos, Ruiz, Cannarozzi. Panchina: De Luca, Spinello, Gazzara, La Bruna, Rotella, Alfo, Argentino, Cicero, Toscano. Allenatore: Attilio Sirugo.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Maimone, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Mallia, Simone Brugaletta, Intzidis, Cappello. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Nicolò Brugaletta, Misseri, Torregrossa, Sangarè, Bonanno, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatore: 12’ Dos Santos

Ammoniti: Ruiz, Dos Santos, Ricca, Butera (A), Belluso, Asero, Savasta, Mallia, Intzidis (M)

Espulso: Mallia

AVOLA, 28 Settembre 2025 – Sconfitta amara per il Modica, che nella sua seconda trasferta stagionale cade ad Avola. I ragazzi di Raciti non sono riusciti a rimontare il gol subito al 12′ da Dos Santons, che ha permesso ai padroni di casa di conquistare i tre punti.

Nonostante l’impegno, i rossoblù hanno mostrato difficoltà nel creare occasioni da gol concrete, e il risultato finale è rimasto invariato. Con questa sconfitta, il Modica ha collezionato il suo primo insuccesso stagionale e ha ora un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta in tre partite.

La squadra tornerà ora al lavoro per preparare la prossima sfida e riscattarsi di fronte ai propri tifosi.

RISULTATI 3^ GIORNATA

Atletico Catania – Gioiosa 2 – 1

Avola – Modica 1 – 0

Giarre – Acquadolcese 4 – 1

Mazzarrone – Palazzolo 2 – 2

Melilli – Messana 2 – 5

Nebros – Vittoria 0 – 1

Niscemi – Leonzio 1 – 1

Rosmarino – Leonfortese 4 – 2

