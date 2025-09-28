  • 29 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Calcio, Modica sconfitto da un gol al 12′ ad Avola

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

AVOLA    1

MODICA 0

CALCIO AVOLA – MODICA CALCIO 1-0

Calcio Avola: Santillo, Spataro, Butera, Caruso, Diop, Toure, Fratantonio, Ricca, Dos Santos, Ruiz, Cannarozzi. Panchina: De Luca, Spinello, Gazzara, La Bruna, Rotella, Alfo, Argentino, Cicero, Toscano. Allenatore: Attilio Sirugo.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Maimone, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Mallia, Simone Brugaletta, Intzidis, Cappello. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Nicolò Brugaletta, Misseri, Torregrossa, Sangarè, Bonanno, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatore: 12’ Dos Santos

Ammoniti: Ruiz, Dos Santos, Ricca, Butera (A), Belluso, Asero, Savasta, Mallia, Intzidis (M)

Espulso: Mallia

AVOLA, 28 Settembre 2025 – Sconfitta amara per il Modica, che nella sua seconda trasferta stagionale cade ad Avola. I ragazzi di Raciti non sono riusciti a rimontare il gol subito al 12′ da  Dos Santons, che ha permesso ai padroni di casa di conquistare i tre punti.

Nonostante l’impegno, i rossoblù hanno mostrato difficoltà nel creare occasioni da gol concrete, e il risultato finale è rimasto invariato. Con questa sconfitta, il Modica ha collezionato il suo primo insuccesso stagionale e ha ora un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta in tre partite.

La squadra tornerà ora al lavoro per preparare la prossima sfida e riscattarsi di fronte ai propri tifosi.

 

RISULTATI 3^ GIORNATA

Atletico Catania    –  Gioiosa   2  –  1

Avola                     –   Modica   1   –  0

Giarre – Acquadolcese            4   –   1

Mazzarrone       – Palazzolo   2  –  2

Melilli     – Messana     2   –  5

Nebros  –  Vittoria     0   – 1

Niscemi   –   Leonzio   1    –  1

Rosmarino  –  Leonfortese    4  –  2

 

CLASSIFICA

 

vittoriaMessana 1966732101046
pareggioMazzarrone Calcio73210734
vittoriaAtletico Catania 1994 Viagrande73210633
pareggioLeonzio 190973210532
vittoriaCalcio Avola 194973210312
vittoriaVittoria63201734
vittoriaRosmarino63201880
vittoriaGiarre Calcio43111642
sconfittaModica Calcio43111330
sconfittaPolisportiva Gioiosa33102550
sconfittaMelilli33102511-6
pareggioNiscemi F.C.2302145-1
sconfittaNebros1301235-2
sconfittaLeonfortese1301247-3
pareggioSport Club Palazzolo1301237-4
sconfittaSF Acquedolcese0
578149
© Riproduzione riservata

