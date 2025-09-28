Calcio, Modica sconfitto da un gol al 12′ ad Avola

AVOLA 1
MODICA 0
CALCIO AVOLA – MODICA CALCIO 1-0
Calcio Avola: Santillo, Spataro, Butera, Caruso, Diop, Toure, Fratantonio, Ricca, Dos Santos, Ruiz, Cannarozzi. Panchina: De Luca, Spinello, Gazzara, La Bruna, Rotella, Alfo, Argentino, Cicero, Toscano. Allenatore: Attilio Sirugo.
Modica Calcio: Romano, Valenca, Maimone, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Mallia, Simone Brugaletta, Intzidis, Cappello. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Nicolò Brugaletta, Misseri, Torregrossa, Sangarè, Bonanno, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti.
Marcatore: 12’ Dos Santos
Ammoniti: Ruiz, Dos Santos, Ricca, Butera (A), Belluso, Asero, Savasta, Mallia, Intzidis (M)
Espulso: Mallia
AVOLA, 28 Settembre 2025 – Sconfitta amara per il Modica, che nella sua seconda trasferta stagionale cade ad Avola. I ragazzi di Raciti non sono riusciti a rimontare il gol subito al 12′ da Dos Santons, che ha permesso ai padroni di casa di conquistare i tre punti.
Nonostante l’impegno, i rossoblù hanno mostrato difficoltà nel creare occasioni da gol concrete, e il risultato finale è rimasto invariato. Con questa sconfitta, il Modica ha collezionato il suo primo insuccesso stagionale e ha ora un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta in tre partite.
La squadra tornerà ora al lavoro per preparare la prossima sfida e riscattarsi di fronte ai propri tifosi.
RISULTATI 3^ GIORNATA
Atletico Catania – Gioiosa 2 – 1
Avola – Modica 1 – 0
Giarre – Acquadolcese 4 – 1
Mazzarrone – Palazzolo 2 – 2
Melilli – Messana 2 – 5
Nebros – Vittoria 0 – 1
Niscemi – Leonzio 1 – 1
Rosmarino – Leonfortese 4 – 2
CLASSIFICA
|Messana 1966
|7
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|Mazzarrone Calcio
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|Atletico Catania 1994 Viagrande
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|Leonzio 1909
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|3
|2
|Calcio Avola 1949
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|2
|Vittoria
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|3
|4
|Rosmarino
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|8
|0
|Giarre Calcio
|4
|3
|1
|1
|1
|6
|4
|2
|Modica Calcio
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|Polisportiva Gioiosa
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|Melilli
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|11
|-6
|Niscemi F.C.
|2
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|-1
|Nebros
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|Leonfortese
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|Sport Club Palazzolo
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|SF Acquedolcese
|0