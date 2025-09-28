  • 29 Settembre 2025 -
  29 Settembre 2025
Arte | Modica | Slider

La Grecia celebra il pittore modicano Guido Cicero: tre libri illustrati con i suoi dipinti

Tempo di lettura: 2 minuti

28 Settembre 2025Una collaborazione artistica e letteraria di grande rilievo ha preso forma in Grecia con la pubblicazione di tre nuovi libri che includono le suggestive opere del pittore italiano Guido Cicero. Questa iniziativa celebra un dialogo profondo tra arte e scrittura, rafforzando i legami culturali tra i due Paesi.

I volumi, nati dall’incontro tra la pittura di Cicero e la penna di noti autori greci, offrono al pubblico un’esperienza unica che unisce la profondità dei contenuti alla bellezza visiva.

I tre libri sono:

• “Pensiero Critico”: un’opera della poetessa e scrittrice Sofia Skleida, arricchita dal dipinto di Cicero, “Fascination”.

• “Conosci te stesso – Riflessione di una vita”: dello scrittore e musicista Gerasimos P. Pagoulates, impreziosito dal quadro “Il futuro nelle nostre mani”.

• “L’AI Sofia e il segreto di Alcesti”: della Dott.ssa in Informatica Charalampia Laspia, illustrato dal dipinto “Lassù nella Galassia”.

Questa sinergia tra pittura e letteratura non solo consolida il legame artistico tra Italia e Grecia, ma propone anche al pubblico opere che fondono contenuti di spessore con l’estetica unica delle creazioni di Cicero, offrendo un’esperienza culturale ricca e stimolante.

© Riproduzione riservata

