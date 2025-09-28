  • 29 Settembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Confimprese su area carico e scarico a Ibla: “Accolte nostre richieste”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 28 settembre 2025 – “Un primo significativo risultato. Frutto di ua concertazione tra Confimprese e il Comune di Ragusa”. Così il presidente provinciale di Confimprese plaude all’iniziativa dell’assessorato alla viabilità che ha recepito in toto le richieste dell’organizzazione di categoria di realizzare un’area di carico e scarico merci, in via Conte Cabrera, a ridosso di piazza Duomo a Ragusa Ibla.

‘Siamo riusciti ad ottenere un duplice risultato – spiega il presidente provinciale di Confimprese, Pippo Occhipinti-un’area riservata agli operatori commerciali e la zona di sosta dei taxi che, fatto, è stata individuata in un’area più centrale di piazza Duomo. La concertazione, di cui troppo spesso si parla, è la nostra visione di comunità. Una moltitudine di voci e di tematiche delle quali tenere conto. Percorsi di ascolto della cittadinanza, di condivisione e attività che permettano di valutare insieme le scelte che caratterizzeranno il futuro di Ragusa”.
Il presidente provinciale di Confimprese aggiunge: “I grandi leader emergono per la loro capacità di guardare avanti con una visione, fare le scelte giuste al momento giusto e, soprattutto, saper condividere e motivare in maniera spontanea. Noi abbiamo una visione della città diversa -commenta Occhipinti-lo abbiamo più volte detto. Non servono grandi proclami ma azioni più incisive e, a volte, anche drastiche. Viviamo in una città che fa ancora i conti con il suo passato, provando a ricucire ferite che si sono aperte, negli anni del boom economico dell’edilizia, quando si sono consumati dei guasti urbanistici che ancora oggi è molto complesso recuperare”
Il centro storico di Ragusa e’ la parte più fragile della città. “Una porzione di territorio purtroppo abbandonata. Occorre un piano di intervento immediato. Con un censimento di tutti gli immobili presenti e una verifica incrociata delle utenze -conclude il presidente provinciale di Confimprese”.

578132
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

