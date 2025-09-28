MODICA, 28 Settembre 2025– Ennesimo episodio di violenza e inciviltà nel centro storico di Modica. Giovedì scorso, poco dopo la mezzanotte, il personale di una pizzeria di Corso Umberto, nelle adiacenze del Teatro Garibaldi, a Modica Bassa, è stato aggredito da un cliente in evidente stato di alterazione.
L’uomo, un cittadino nigeriano, dopo aver consumato diverse birre, ne ha richieste ancora. Al rifiuto da parte dei dipendenti, che non intendevano servirlo ulteriormente, l’uomo è andato su tutte le furie. Ha afferrato una bottiglia di birra, l’ha rotta e ha minacciato uno dei dipendenti, puntandogli il vetro rotto alla gola.
Allertata immediatamente, una pattuglia della Polizia è giunta sul posto. L’aggressore ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dagli agenti. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha reagito violentemente, aggredendo anche i poliziotti.
L’episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti del centro storico, che denunciano un crescente senso di insicurezza. L’accaduto riporta l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, che lamentano di temere persino una semplice passeggiata serale.
21 commenti su “Modica, ennesimo episodio di violenza in centro storico: aggrediti i dipendenti di una pizzeria”
No clemenza. Ammazzatelo di legnate
Stesse notizie ripetute con cadenza periodica… inutile commentare perché, a quanto pare, “chi dovrebbe” i commenti non li legge neanche e quindi non raccoglie quanto di positivo qualcuno può dire. Peccato!
Adesso aspettiamo i commenti dei pdioti che daranno la colpa a questa amministrazione. Gli intelligenti sapientoni, i vari vincenzi, pippi, anonimus, Pietro, Piero, Ciccio, Saru, zio pietro, Maccu e marmellata varia, praticamente la stessa persona. Daiiiii……vai con la campagna elettorale. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂🙋🙋🙋
Ma la politica non dice che sono delle “risorse”? Se fossi Molinari avrei titolato: “Poverino stava cercando di integrarsi ma una dipendente glielo ha impedito.
Le risorse, le risorse!
Di questa risorsa i vari Piero Pippi Vincenzi Macco, Peppe, Ciccio, Jack, Pietro praticamente le zecche rosse pdioti non pervenuti.
Ma loro poi apprenderanno per i piedi chi non è pdiota, perché noi siamo fascisti.
Perché chi non la pensa come loro sono fascisti, e li apprenderanno per i piedi.
Povere zecche rosse misericordiosi
#Freepalestine
#portiaperti
#lgbtq+
# wmulticulturalita
#integrazione
Scusate, le statistiche dicono che a Modica la media degli episodi di violenza è al di sotto della media nazionale? Bene, aspettiamo che si arrivi alla media e poi forse qualcuno deciderà se intervenire o meno. Tutto il resto sono parole al vento, chi sbaglia deve essere punito italiano o no, questo non è in discussione, destra o sinistra, bianchi rossi o neri.
Esatto Michele, la Sindaca ci ha anche detto che i reati di questo tipo a Modica sono in diminuzione rispetto al passato, secondo le statistiche… peccato che non è che esistano tante statistiche in merito, forse serve più il sentire popolare, rendersi conto ad intuito su come stanno realmente le cose.
Secondo me si sarà incaxxato dopo aver appurato il conto “lievitato”.
A Modica si applica u tariffario Seychelles
A mare no?
Vi saluta Rivera e vi invita a studiare https://m.youtube.com/watch?v=sGqOqauafMs&pp=ygUbZ2lhbm5pIHJpdmVyYSBwb3J0YSBhIHBvcnRh0gcJCesJAYcqIYzv
Tutta colpa del vaccino
Rivedere questa intervista nel 2025 è qualcosa di straordinario.
Si è raggiunto un livello così basso che vi dovreste solo vergognare e qualcuno si dovrebbe nascondere il prima possibile.
L’unica persona centrata è il Professor Tutino.
Ci vorrebbero più uomini come lui.
https://m.youtube.com/watch?v=HR7FnQazI94&pp=0gcJCfYJAYcqIYzv
Ti diverti finto Mario delle 22,57. Non ci avrai dormito sopra, vero?
Ma la destra al governo in ogni dove non doveva portare sicurezza? Chiedo per un amico
Per prevenire questi episodi bisogna fare un viaggio nel tempo
Tornare indietro per NON fare approvare tutte le leggi della sinistra , che hanno favorito l’ingresso illegale e in massa di tutti questi stranieri.
Stranieri che stanno minacciando la nostra sicurezza, gente che viene da paesi senza leggi e regole civili da rispettare, quindi perché dovrebbero rispettare le nostre ,follia per loro .
Fatto il danno , ora si chiede alla destra di aggiustare .
Amo Modica, invece penso proprio che sono entrati pochissimi rispetto alle necessità dell’Italia. Lei sa benissimo che non esiste gente in Italia disposta a fare lavori manuali e lavori umili, tutti a scuola, tutti laureati che ambiscono a lavori d’ufficio, lei anche se è molto lento a comprendere si sarà reso conto, ma anche se non lo avesse ancora capito lo comprenderà anche se in ritardo.
In Italia non ci sono operai in generale, lavoratori della terra, operai per aziende zootecniche delle serre ortofrutticole, camerieri, cuochi, muratori, falegnami, elettricisti, badanti, addetti alle pulizie, tutti ingegneri, professori, commercialisti, avvocati, maestri e maestre, ed infine disoccupati campati dallo stato.
Vede Amo Modica, qualcuno deve pur fare i lavori manuali, ebbene, tutte le persone che entrano e che entreranno nei prossimi anni serviranno per completare questi quadri.
Ripeto, non è importante che lei comprenda, è importante che le persone si rendano conto che il mondo va necessariamente in questa direzione.
E come se non bastasse, gli italiani non fanno figli o ne fanno pochissimi, i morti sono molto di più dei nati, mentre chi arriva dai paesi del terzo mondo non ha questi limiti imposti dalla società del benessere e costruisce famiglie numerose.
Chest’è la realtà che molti non riescono a capire, molti e non Amo Modica che non capirà a prescindere.
Jack
Anche questo è fonte di propaganda dei clown.
Questa è come la leggenda che non si trovavano operai per colpa del reddito dì cittadinanza,. Falso!! Se le persone vengono pagate adeguatamente con contratti come si deve, gli operai si trovano.
Stessa cosa per certi lavori…… Se il lavoro viene pagato adeguatamente gli italiani fanno qualsiasi lavoro.
Siccome in Italia non cercano lavoratori, ma cercano schiavi, con contratti part-time, che però devono fare 12 ore al giorno, anche 15, con paghe di 700€, e se vogliono, neppure ti pagano, e la legge protegge chi non paga i lavoratori, non i lavoratori..
Questa è la realtà, che però Jack fa finta di non sapere. E aggiungo l’alto prezzo della contribuzione per tenere in regola un lavoratore, perché dobbiamo mantenere una classe politica inutile e costosa.
Se gli imprenditori pagano, trovano gli operai.
Alle favole dei suoi clown, non crede più nessuno caro Jack.
Jack finalmente ha gettato la maschera, infatti lui predica accoglienza, ma che in realtà si chiama schiavitù. Ecco l’accoglienza dei misericordiosi di sinistra.
L’ingresso incontrollato di migranti serve soltanto a rendere manodopera sempre più a basso costo. Questa è l’unica volontà.
Le badanti
Ormai le fanno le donne modicane per guadagnarsi il pane .
Io non ho mai contrastato l’arrivo di manodopera necessaria in tanti settori.
Ho contrastato e contrastero’ sempre l’arrivo illegale , barche, barchini ,gommoni, .
Contrastero’ il malaffare ,
In Mare le Ong pirata , che vanno a prendere i migranti ovunque perché ricevono 400 euro per ogni migrante portato in Italia
Con 50 migranti ricevono 20mila euro
A Terra i centri di accoglienza nascevano come funghi ricevevano 40 euro al giorno per ogni migrante assistito , 50 migranti 2mila euro al giorno, molti hanno chiuso alberghi e li hanno trasformati in centri di accoglienza.
Le sinistre non volevano e non vogliono filtrare i migranti, in modo di non fare entrare i delinquenti, loro li vogliono tutti ,
Dopo la destra deve far rispettare la legge .
Le sinistre e i loro complici magistrati hanno in tutti i modi impedito il funzionamento del centro in Albania, dove il governo li vuole fare stare in attesa di accertare chi sono ,e da dove vengono ,
In modo da rispedire indietro chi non è in regola .
No ,li dobbiamo fare entrare tutti , e poi riempiamo le carceri con questa gente .