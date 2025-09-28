Modica, ennesimo episodio di violenza in centro storico: aggrediti i dipendenti di una pizzeria

MODICA, 28 Settembre 2025– Ennesimo episodio di violenza e inciviltà nel centro storico di Modica. Giovedì scorso, poco dopo la mezzanotte, il personale di una pizzeria di Corso Umberto, nelle adiacenze del Teatro Garibaldi, a Modica Bassa, è stato aggredito da un cliente in evidente stato di alterazione.

L’uomo, un cittadino nigeriano, dopo aver consumato diverse birre, ne ha richieste ancora. Al rifiuto da parte dei dipendenti, che non intendevano servirlo ulteriormente, l’uomo è andato su tutte le furie. Ha afferrato una bottiglia di birra, l’ha rotta e ha minacciato uno dei dipendenti, puntandogli il vetro rotto alla gola.

Allertata immediatamente, una pattuglia della Polizia è giunta sul posto. L’aggressore ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dagli agenti. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha reagito violentemente, aggredendo anche i poliziotti.

L’episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti del centro storico, che denunciano un crescente senso di insicurezza. L’accaduto riporta l’attenzione sulla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, che lamentano di temere persino una semplice passeggiata serale.

