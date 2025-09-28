  • 29 Settembre 2025 -
Modica | Sport

Avimecc Volley Modica: dall’allenamento congiunto con il Ciclope Bronte arrivano buone sensazioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28 settembre 2025 – Primo test stagionale per l’Avimecc Modica, che ieri pomeriggio al “PalaRizza” ha svolto un allenamento congiunto con il Ciclope Bronte, formazione ai nastri di partenza nel campionato di serie B.

Un buon test, che è servito a Enzo Distefano e Maurizio Lopis per certificare le condizioni fisiche e tecniche delle loro squadre in vista dell’inizio dei rispettivi campionati.

L’allenamento congiunto si è chiuso con una partita che ha visto prevalere i modicani per 4 – 0 (25/20, 28/26, 27/25, 25/19), ma è chiaro che in questo momento della preparazione quello che contava di meno era sicuramente il risultato.

“Tra le cose positive di questa prima uscita stagionale – spiega coach Enzo Distefano – c’è stato sicuramente l’approccio alla partita e l’atteggiamento sempre attento e sempre sul pezzo di tutta la squadra. Sapevamo di essere ancora molto pesanti sulle gambe per via dei carichi di lavoro della lunga preparazione, ma sono arrivati ugualmente buoni spunti da poter sviluppare in settimana. Sappiamo che sono ancora tanti gli aspetti da migliorare in vista di un campionato di serie A3 che si prospetta molto complicato, soprattutto dal punto di vista tecnico. Ho avuto conferma che questo che alleno è già diventato gruppo – continua – i ragazzi appena sono arrivati a Modica si sono subito trovati sia dal punto di vista di squadra , sia nello spogliatoio. Hanno subito legato, perchè le loro ambizioni e le loro aspettative coincidono. Li vedo lavorare bene e in sintonia con lo staff tecnico e questo è un punto fondamentale per la stagione che verrà. Per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prima gara ufficiale del 25 ottobre a Campobasso – conclude il tecnico dell’Avimecc Modica – dobbiamo lavorare a tutto tondo e continueremo a farlo sotto l’aspetto fisico perchè abbiamo ancora quasi un mese a disposizione, ma cureremo anche l’aspetto tecnico perchè i ragazzi hanno ancora qualche “spigolo” da limare su alcune situazioni. Cureremo anche molto l’aspetto tattico perchè gli avversari che incontreremo sono veramente preparati e quindi dovremo preparare al meglio ogni partita”.

Soddisfatto di come è andata la prima uscita stagionale anche il palleggiatore biancoazzuro Pedro Putini.

“Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra – dichiara l’atleta brasiliano – anche se dobbiamo ancora migliorare tanto nei fondamentali, ma non essendo giustamente al massimo , l’atteggiamento visto in campo credo sia stato quello giusto considerando che manca ancora un mese all’inizio del campionato di serie A3. Siamo un bel gruppo che può ancora migliorare tanto e visto che manca ancora tanto all’inizio ufficiale della stagione lavoreremo tutti con impegno per arrivare alla partita di Campobasso nelle migliori condizioni possibili. Personalmente – continua – non sono ancora nelle migliori condizioni fisiche, ma spero di essere al 100% già a Campobasso. Ai nostri tifosi – conclude Putini – chiedo di venire al “PalaRizza” a seguire la squadra perchè abbiamo bisogno del loro supporto per raggiungere i nostri obiettivi”.

Avimecc Modica – Ciclope Bronte 4 – 0

Avimecc Modica: Barretta 13, Raso 2, Bertozzi 13, Lugli 12, Putini 4, Chillemi 6, Cipolloni Save 2, Tomasi 2, Buzzi 6, Italia 2, Garofolo 7, Mariano 7, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). all. Enzo Distefano; Ass; Manuel Benassi.

Ciclope Bronte: Pugliatti, Mirabella 3, Saraceno 12, Garofalo 12, Fisichella, Norecaj 7, Calabrese 8, Cavalli, Vinti, Di Bella 9, Di Grazia (L1), De Costa (L2). All. Maurizio Lopis; Ass: Dario Messina.

© Riproduzione riservata

