  29 Settembre 2025
  29 Settembre 2025
Modica | Sport

Modica all’esame Calcio Avola, trasferta insidiosa per i rossoblù

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 28 Settembre 2025 – Il Girone B di Eccellenza regala subito un big match alla terza giornata di campionato: il Modica Calcio farà visita al Calcio Avola in una delle sfide più attese del panorama calcistico locale. La partita, in programma domenica alle 15:30, si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti di questo inizio stagione.

Il Modica, dopo la vittoria casalinga contro il Giarre, ha lavorato duramente durante la settimana per preparare la partita, studiando attentamente i punti di forza e debolezza degli avversari. Sotto la guida di mister Raciti, il gruppo ha mostrato grande compattezza e coesione, proponendo trame di gioco interessanti che hanno entusiasmato il pubblico. Tuttavia, come emerso dalla gara precedente, l’ampia mole di gioco prodotta rischia di essere vanificata dalla qualità degli avversari. Il campionato, infatti, non presenta squadre cuscinetto, ma solo formazioni in grado di giocarsela alla pari, rendendo questa stagione una delle più imprevedibili degli ultimi anni.

Dall’altra parte, il Calcio Avola è una squadra ben nota nella categoria. In estate, la società ha saputo mantenere lo zoccolo duro della scorsa stagione, aggiungendo innesti di qualità in tutti i reparti con nomi di spicco. Questo rende i padroni di casa una delle formazioni su cui puntare i riflettori per le sfide di vertice. Il fattore campo e la qualità tecnica dell’Avola rappresentano due fattori di rischio per il Modica, che cerca continuità di risultati per onorare il grande lavoro svolto da mister Raciti e dal suo staff in campo, e dalla società guidata da Mattia Pitino e Luca Gugliotta fuori.

Di seguito i convocati di mister Raciti per il Modica Calcio:

Portieri: Romano, Calabrese Difensori: Mallia, Brugaletta N., Brugaletta S., Spadaro, Sangarè, Intzidis, Mbaye. Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri, Cappello. Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Bonanno.

© Riproduzione riservata

