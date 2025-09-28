Lo Stadio Comunale “Ciccio Scapellato” di Scicli torna agibile per 100 spettatori

SCICLI, 28 Settembre 2025 – La Questura di Ragusa ha rilasciato la licenza per lo svolgimento delle partite allo stadio comunale “Ciccio Scapellato” di Scicli fino al 30 giugno 2026 per una capienza massima di 100 spettatori.

Ne dà notizia il sindaco Mario Marino che nei giorni scorsi, insieme all’assessore Enzo Giannone, ha seguito l’iter autorizzativo da parte della stessa Questura, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco.

L’amministrazione comunale ha già affidato a un tecnico specializzato l’incarico di redigere un progetto di ristrutturazione totale dello stadio che permetta di realizzare un investimento complessivo di poco superiore a 3 milioni di euro. Allo stato attuale il Comune è già destinatario di due finanziamenti (uno di 150 mila euro e uno di 470 mila euro) cui dovrà aggiungersene un terzo (si spera di 2 milioni e 600 mila euro) per compiere un ammodernamento definitivo.

Si chiudono in questo modo le polemiche di queste settimane a fronte della quali il Comune chiede agli sportivi di avere rispetto dell’impiantistica e di apprezzare gli sforzi compiuti ad esempio nel rifacimento dell’impianto di irrigazione e nella riqualificazione interna dello stadio.

Salva