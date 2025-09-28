Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP celebra l’azienda Kirat srl per il “Premio Eccellenza Italiana 2025-2026”

MODICA, 28 Settembre 2025 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP esprime i suoi più sinceri complimenti all’azienda associata Kirat srl per il prestigioso riconoscimento del “Premio Eccellenza Italiana 2025-2026”. Questo importante riconoscimento è stato conferito da Assotutela, associazione nazionale che premia le realtà produttive che si distinguono per qualità, innovazione e rispetto delle tradizioni.
La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 25 settembre presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di Roma, una cornice istituzionale che ha conferito ulteriore autorevolezza all’evento. A consegnare personalmente il premio a Kirat srl è stato Michel Emi Maritato, Presidente di Assotutela, dopo il consenso unanime espresso dalla giuria.
Il premio conferma l’impegno costante dell’azienda nel portare avanti l’arte dolciaria siciliana, unendo ricerca, creatività e passione. L’obiettivo è salvaguardare un patrimonio gastronomico che è oggi un vero e proprio ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Questo successo dimostra che qualità e attenzione ai dettagli sono i segreti per competere in un mercato globale sempre più esigente.
Azienda di punta nel settore dolciario siciliano, Kirat srl è nota per la sua produzione di caramelle artigianali, che uniscono antiche sapienze a moderne tecniche di lavorazione. La sua recente adesione al Consorzio per la produzione del Cioccolato di Modica IGP segna un ulteriore passo verso la valorizzazione delle eccellenze del territorio.
“Ricevere il premio Eccellenza Italiana è per noi motivo di grande orgoglio,” ha dichiarato Valerio Sortino, rappresentante di Kirat srl. “È il riconoscimento di un percorso che parte dalla tradizione modicana e guarda al futuro, con l’obiettivo di offrire ai consumatori non solo un prodotto di qualità, ma un’esperienza di gusto e cultura.”