Sequestro di persona a Vittoria, Barbagallo e Dipasquale (PD), “Lo Stato intervenga subito”

Vittoria, 26 settembre 2025 – Il gravissimo episodio del sequestro di un giovane a Vittoria avvenuto ieri sera in pieno contesto urbano, ha scosso l’intera comunità. L’On. Anthony Barbagallo, Segretario Regionale del Partito Democratico, e l’On. Nello Dipasquale, deputato regionale PD ARS, esprimono profonda preoccupazione e condannano fermamente l’atto, chiedendo un intervento immediato e straordinario delle istituzioni centrali.
“Siamo di fronte a un fatto che segna un inquietante salto di qualità della criminalità organizzata nel territorio di Vittoria”, dichiarano congiuntamente Barbagallo e Dipasquale. “Quanto successo è la drammatica conferma che si è perso troppo tempo nell’affrontare un’escalation segnalata da mesi. Non è più tollerabile assistere inermi a una sfida così plateale alla legalità”.
I due esponenti del Partito Democratico avanzano due richieste urgenti al Governo e alle istituzioni competenti:
“Raccogliendo l’ennesimo grido d’allarme del sindaco on. Francesco Aiello, chiediamo l’intervento immediato e urgente del Ministro dell’Interno, che deve assicurare un potenziamento straordinario e duraturo della presenza e delle risorse delle Forze dell’Ordine a Vittoria. È fondamentale ristabilire un livello di sicurezza e controllo del territorio che restituisca fiducia ai cittadini. Inoltre, chiediamo al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia dell’ARS E al Presidente della Commissione omologa del Parlamento nazionale, di convocare immediatamente il Sindaco di Vittoria per fare luce sul contesto socio-criminale attuale e sulle misure finora adottate. È necessario comprendere a fondo la dinamica locale per pianificare una risposta efficace e duratura”.
“Vittoria non può essere lasciata sola. Lo Stato deve tornare a farsi vedere e sentire in maniera forte e inequivocabile”, aggiungono Barbagallo e Dipasquale.
“La priorità assoluta – concludono – è la liberazione immediata dell’ostaggio e l’identificazione e l’arresto dei responsabili. A nome del Partito Democratico, esprimiamo piena solidarietà alla famiglia del giovane sequestrato”.
- 26 Settembre 2025 -
1 commento su “Sequestro di persona a Vittoria, Barbagallo e Dipasquale (PD), “Lo Stato intervenga subito””
Vittoria
Da sempre ha la disgrazia di avere famiglie mafiose di spessore (Carbonaro/ Dominante per esempio ha mostrato lo spessore e l’alleanza con i clan Gelesi )
Una citta laboriosa , una città viva ,una città dinamica , economicamente messa bene,
Ma la vicinanza con Gela e Niscemi nel tempo ha rafforzato le forze criminali,
Da sempre lo stato ha combattuto con successo questa situazione, tanti Blitz all’alba hanno portato in carcere anche più di 100 persone,
Ripulita la piazza , dopo tempo i germogli del male sono ricresciti fino al successivo Blitz.
Fatto anomalo questo
La mafia non vuole sequestri di persone
Creano troppo rumore , attenzione ,aumento di forze dell’ordine sul territorio, corpi speciali che vengono da fuori non infiltrabili, troppe indagini, troppi controlli
Tutto questo danneggia gli affari .
Speriamo sia un caso molto anomalo, diversamente per molte famiglie inizierà una nuova angoscia .