Turismo abusivo, la Guardia di Finanza intensifica i controlli nel Ragusano

RAGUSA, 26 Settembre 2025 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno intensificato i controlli nel settore delle locazioni turistiche, con l’obiettivo di combattere l’abusivismo e la concorrenza sleale durante la stagione estiva. Le attività, svolte anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, mirano a tutelare gli operatori onesti e a garantire la legalità nel settore.

I controlli, basati su analisi di rischio, hanno permesso di individuare 6 soggetti, tra privati e imprenditori, che avevano nascosto ricavi per quasi 30.000 euro derivanti da affitti turistici.

Inoltre, grazie al monitoraggio delle piattaforme digitali e dei social network, i finanzieri hanno scoperto 17 operatori che affittavano immobili senza essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare per la mancanza del Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio dal 1° gennaio 2025. Per queste violazioni, sono state elevate sanzioni amministrative che variano da 800 a 8.000 euro per ciascun soggetto.

L’operazione dimostra l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’evasione fiscale e nella protezione dell’economia legale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con ulteriori verifiche e approfondimenti operativi.

