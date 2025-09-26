  • 26 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Materiale pedopornografico. Arrestato commercialista di Modica

MODICA, 26 Settembre 2025 – Un professionista modicano cinquantenne, un commercialista sposato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. E’ stato trovato in possesso di ingente materiale vietato. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

L’indagine che ha portato all’arresto è stata condotta dalla Polizia Postale di Catania, specializzata nel contrasto ai crimini informatici. L’operazione è stata coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Catania.

Le forze dell’ordine sono giunte al professionista dopo una meticolosa attività investigativa, che ha permesso di raccogliere indizi sufficienti per richiedere e ottenere un mandato di perquisizione domiciliare. L’ispezione, eseguita dalla Polizia di Modica, ha confermato i sospetti. Durante la perquisizione, è stato trovato e sequestrato del materiale di natura pedopornografica all’interno del computer dell’uomo.

L’arresto del 50enne, un volto noto nell’ambito professionale locale, ha destato scalpore in città. L’inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e il coinvolgimento in una rete più ampia.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

