  • 26 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Settembre 2025 -
Attualità | Modica

Il progetto “Voglio Dire” lancia un contest fotografico sull’ambiente a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 26 Settembre 2025 – Il progetto Voglio Dire” riavvia le sue attività dopo la pausa estiva, proponendo una nuova iniziativa rivolta ai giovani del territorio. È stato lanciato un contest fotografico con l’obiettivo di stimolare la riflessione sul rapporto tra uomo e natura, un tema centrale per l’area “Dire Verde” del progetto.

Il concorso è aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati nella provincia di Ragusa. L’iniziativa invita i partecipanti a raccontare, attraverso lo scatto di una fotocamera o di uno smartphone, la loro personale visione del mondo naturale, esplorando diverse sezioni tematiche: dall’impatto umano sul territorio (“antropizzazione”) fino alla “natura che ci parla in silenzio”.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, è necessario inviare un’email all’indirizzo progettovogliodireatos@gmail.com entro e non oltre il 12 ottobre 2025. Ogni partecipante può inviare un massimo di due fotografie per ciascuna sezione del concorso, specificandola nel corpo dell’email. Per concorrere a più sezioni, è richiesto l’invio di un’email distinta per ogni categoria.

Le fotografie che verranno selezionate saranno esposte in una mostra pubblica nel centro storico di Modica. I vincitori riceveranno un riconoscimento ufficiale, come una targa o un diploma, durante una cerimonia che si terrà entro dicembre 2025. Inoltre, gli autori delle foto premiate parteciperanno a uno special podcast e i loro scatti saranno promossi sui canali social del progetto “Voglio Dire”. I premi non sono cumulabili: ogni partecipante potrà essere premiato per una sola fotografia.

577918
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube