Il progetto “Voglio Dire” lancia un contest fotografico sull’ambiente a Modica

MODICA, 26 Settembre 2025 – Il progetto “Voglio Dire” riavvia le sue attività dopo la pausa estiva, proponendo una nuova iniziativa rivolta ai giovani del territorio. È stato lanciato un contest fotografico con l’obiettivo di stimolare la riflessione sul rapporto tra uomo e natura, un tema centrale per l’area “Dire Verde” del progetto.

Il concorso è aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati nella provincia di Ragusa. L’iniziativa invita i partecipanti a raccontare, attraverso lo scatto di una fotocamera o di uno smartphone, la loro personale visione del mondo naturale, esplorando diverse sezioni tematiche: dall’impatto umano sul territorio (“antropizzazione”) fino alla “natura che ci parla in silenzio”.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, è necessario inviare un’email all’indirizzo progettovogliodireatos@gmail.com entro e non oltre il 12 ottobre 2025. Ogni partecipante può inviare un massimo di due fotografie per ciascuna sezione del concorso, specificandola nel corpo dell’email. Per concorrere a più sezioni, è richiesto l’invio di un’email distinta per ogni categoria.

Le fotografie che verranno selezionate saranno esposte in una mostra pubblica nel centro storico di Modica. I vincitori riceveranno un riconoscimento ufficiale, come una targa o un diploma, durante una cerimonia che si terrà entro dicembre 2025. Inoltre, gli autori delle foto premiate parteciperanno a uno special podcast e i loro scatti saranno promossi sui canali social del progetto “Voglio Dire”. I premi non sono cumulabili: ogni partecipante potrà essere premiato per una sola fotografia.

