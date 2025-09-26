  • 26 Settembre 2025 -
  • 26 Settembre 2025 -
Sindacale

L’appello di Udicon Sicilia contro le pubblicità ingannevoli sui social, Lorefice: “Più trasparenza e correttezza”

Il presidente regionale annuncia una campagna di informazione e sensibilizzazione a tutela dei consumatori 
Tempo di lettura: 2 minuti

Siracusa, 26 settembre 2025 – Nell’era dei social media, è sempre più frequente vedere ristoratori e attività commerciali promuovere le proprie offerte attraverso video accattivanti e contenuti pubblicitari virali. Prezzi stracciati, “offerte pazze” pubblicizzate con toni eccessivamente entusiasti.

«Tuttavia – ha dichiarato Salvatore Lorefice,  presidente regionale UDICON – dietro queste promozioni si nascondono spesso condizioni poco chiare o vere e proprie omissioni che rischiano di indurre in errore i consumatori. Ed è qui che, come U.Di.Con. Sicilia, sentiamo il dovere di intervenire e informare».

Si tratta di pratiche scorrette o ai limiti del rispetto delle normative, che possono essere considerate pubblicità ingannevole. «Il consumatore – spiega Lorefice – ha diritto a una comunicazione trasparente, corretta e non fuorviante, che gli consenta di fare una scelta consapevole. Non è accettabile, soprattutto in un contesto economico difficile come quello attuale, che si approfitti della buona fede delle persone per attirare clientela con modalità non trasparenti».

Udicon Sicilia lancia un appello a tutti gli organismi istituzionali che sono deputati ai controlli e alle verifiche, ed avvierà anche una campagna a tutela dei consumatori.

«Continueremo a monitorare e denunciare questi comportamenti – ha concluso il presidente siciliano Udicon – chiedendo maggiore responsabilità anche ai social media manager che curano la comunicazione delle attività commerciali. La promozione è legittima, ma non può mai superare il confine della trasparenza e dell’etica commerciale. Per questo lanceremo una campagna di informazione e sensibilizzazione».

© Riproduzione riservata

