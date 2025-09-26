  • 26 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Settembre 2025 -
Rubriche

L’emergenza sicurezza a Vittoria: necessario un intervento straordinario

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il grave e sfacciato sequestro di persona avvenuto a Vittoria segna un allarmante “salto di qualità” del problema sicurezza in città. L’episodio, che ha visto un ragazzo rapito in un luogo pubblico e di fronte a numerosi testimoni, rende evidente la necessità di un’azione immediata e straordinaria.

Non si tratta più di normali dinamiche di ordine pubblico, ma di un’emergenza che richiede un intervento diretto e deciso da parte del Ministero dell’Interno. La situazione impone, inoltre, che le istituzioni locali e i rappresentanti politici mettano da parte ogni divergenza.

In un momento così delicato, la tutela della comunità e l’incolumità dei cittadini devono avere la priorità assoluta. Non c’è più spazio per scontri politici o contrasti tra partiti e singoli eletti. È fondamentale che si instauri una collaborazione leale e costruttiva per ristabilire ordine e serenità.

La speranza, prima di tutto, è che il ragazzo venga liberato sano e salvo. Ma è altrettanto importante che la comunità di Vittoria si stringa in un fronte comune per contribuire a riportare la legalità. La città non può permettersi di svegliarsi con notizie così terribili. È il momento di fare quadrato per proteggere il futuro dei suoi cittadini.

577940
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube