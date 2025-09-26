Sequestro di persona a Vittoria, Curciullo (Federazione PD Ragusa): “Escalation della criminalità, Governo mantenga gli impegni”

Vittoria, 26 settembre 2025 – “Il gravissimo sequestro di un giovane avvenuto ieri sera a Vittoria dimostra che il problema di ordine pubblico e sicurezza ha raggiunto un punto inaccettabile”. Lo dichiara il Segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, che condanna l’atto e lancia un duro monito al Governo, sottolineando che “la criminalità si fa sempre più audace nella sfida alla legalità. Il PD ha già attivato i suoi parlamentari regionali e nazionali per chiedere un intervento immediato e risolutivo del Prefetto e del Ministro dell’Interno. Anche i rappresentanti delle forze di Governo facciano altrettanto, denunciando il mancato mantenimento degli impegni presi a livello nazionale. Nonostante si fosse parlato di rafforzare gli organici e creare un distretto di polizia a Vittoria, delle circa 80 nuove unità dislocate in Sicilia, nessuna è stata assegnata alla provincia di Ragusa o a Vittoria. Questa inerzia dimostra una grave sottovalutazione della situazione. Inoltre, le Forze dell’Ordine lavorano con organici ridotti e il Governo non autorizza né finanzia l’assunzione di nuove unità di Vigili Urbani richieste dal Comune, dove sono presenti solo circa 30 unità su 120 in organico”.

“Il Partito Democratico – conclude Curciullo – nell’esprimere solidarietà alla famiglia del giovane, auspica un intervento deciso e concreto da parte di tutte le forze politiche e del Governo per risolvere immediatamente questa crisi di sicurezza”.

