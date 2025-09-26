Incidente a Comiso, auto si ribalta nella rotatoria

COMISO, 26 Settembre 2025 – Un incidente stradale si è verificato oggi nella rotatoria tra Comiso e Ragusa. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat 500L, entrambe condotte da donne. L’impatto è stato particolarmente violento, causando il ribaltamento della Fiat Panda. La conducente è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e la Polizia di Stato di Comiso per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e bonificare l’area.

