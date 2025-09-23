  • 23 Settembre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Comiso. Arrestata donna condannata per furto aggravato continuato e violazione della sorveglianza speciale

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 23 settembre 2025 –   I Carabinieri di Vittoria hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una donna di 36 anni, originaria di Gela e residente a Vittoria. La donna dovrà scontare una pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per furti aggravati commessi nel 2017 tra Vittoria, Comiso, Ragusa e Santa Croce Camerina.

L’arresto è avvenuto a seguito di un servizio di controllo del territorio, durante il quale i militari hanno rintracciato la donna nella sua abitazione. Dopo le formalità di identificazione presso la Compagnia Carabinieri di Vittoria, le è stato notificato il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

Oltre ai furti, la 36enne è stata condannata anche per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui era sottoposta con obbligo di soggiorno.

La donna è stata trasferita alla sezione femminile del carcere di Catania – Piazza Lanza, dove rimarrà per scontare la pena.

