La Stroke Unit dell’ASP Ragusa tra le eccellenze italiane: nuovo riconoscimento “Diamond” per la cura dell’ictus

Ragusa, 23 settembre 2025 – La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa si conferma tra le eccellenze italiane nella cura dell’ictus. Nel secondo trimestre del 2025, grazie al lavoro del team diretto dal dottor Antonello Giordano, l’Unità è stata insignita del riconoscimento di livello Diamond, il più prestigioso tra quelli previsti dal programma internazionale ESO/ISA-Angels. Il premio è assegnato alle strutture che riescono a trattare con trombolisi almeno il 75% dei pazienti colpiti da ictus ischemico entro 60 minuti dal loro arrivo in ospedale (e almeno il 50% entro i 45 minuti). Criteri che testimoniano l’efficienza delle procedure e la rapidità degli interventi messi in atto.

“Dal monitoraggio continuo da parte di ESO-Angels – sottolinea Giordano, direttore dell’U.O.C. Neurologia/Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria – emerge come la Stroke Unit dell’ASP sia riuscita a mantenere elevati standard di cura per l’ictus, avendo già ricevuto nel 2024 lo stesso riconoscimento. È il segno di un sistema che funziona bene, con una sempre più stretta collaborazione tra territorio e ospedali”.

La Stroke Unit di Vittoria registra ogni anno un numero elevato di trattamenti per ictus ischemico (tra i 120 e i 130). Anche nel 2025 si confermano performance in crescita nei tre presidi ospedalieri dell’ASP, con tempi di trattamento particolarmente ridotti. Il cosiddetto door-to-needle time – cioè l’intervallo tra l’ingresso del paziente in ospedale e l’avvio della terapia – si mantiene infatti sotto i 40 minuti, a riprova di una gestione intraospedaliera ottimale dell’ictus cerebrale acuto.

“Questo dato – aggiunge il dottore Giordano – ha trovato conferma con l’ottenimento degli Angels Awards: la Neurologia/Stroke Unit è stata premiata, infatti, in tutti i trimestri del 2024, ricevendo i riconoscimenti Platino, Oro e Diamante. E anche nel 2025 siamo stati premiati sia nel primo che nel secondo trimestre”.

“Il nuovo traguardo raggiunto – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – conferma la qualità del lavoro svolto e la capacità di offrire ai pazienti colpiti da ictus cure tempestive e allineate ai più elevati standard internazionali”.

