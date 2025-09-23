  • 23 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Settembre 2025 -
Cronaca | Vittoria

Trentenne aggredito da una baby gang in centro a Vittoria

La Rosa (Forza Italia) “Serve azione concreta e coordinata per prevenire il dilagare di questi fenomeni”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 23 settembre 2025 – Un episodio di microcriminalità ha riacceso l’allarme sicurezza nel centro di Vittoria. In via Cavour, all’altezza di via La Marmora, un uomo di trent’anni è stato aggredito e derubato della sua borsa personale da quella che viene descritta come una “baby gang”. L’aggressione, avvenuta con violenza, ha lasciato la vittima in stato di shock.

L’uomo si è immediatamente recato dai Carabinieri per sporgere denuncia, dando il via alle indagini per identificare e catturare i responsabili di questo grave gesto.

L’episodio ha suscitato la ferma reazione del segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che ha espresso forte preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città. In una nota stampa, La Rosa ha criticato l’amministrazione comunale, chiedendo un’azione immediata e coordinata per contrastare la devianza giovanile e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.

“Non è più possibile assistere inermi a questi episodi,” ha dichiarato La Rosa. “L’amministrazione deve assumersi la responsabilità di avviare un percorso partecipativo con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza. Che fine ha fatto il Patto per Vittoria Sicura? Non è forse il momento di rinnovarlo e rafforzarlo?”

La Rosa ha sottolineato l’urgenza di intervenire tempestivamente per evitare che questo episodio sia solo il primo di una serie preoccupante. “È fondamentale mettere in campo le soluzioni più adatte per affrontare una situazione che rischia di sfuggire di mano. L’amministrazione comunale non può restare a guardare, deve farsi parte diligente per la sicurezza dei cittadini,” ha concluso.

L’episodio riporta al centro del dibattito la necessità di politiche di prevenzione mirate ai giovani e un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine. La cittadinanza attende risposte concrete per ristabilire un clima di fiducia e sicurezza.

577602
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube