Trentenne aggredito da una baby gang in centro a Vittoria

Vittoria, 23 settembre 2025 – Un episodio di microcriminalità ha riacceso l’allarme sicurezza nel centro di Vittoria. In via Cavour, all’altezza di via La Marmora, un uomo di trent’anni è stato aggredito e derubato della sua borsa personale da quella che viene descritta come una “baby gang”. L’aggressione, avvenuta con violenza, ha lasciato la vittima in stato di shock.

L’uomo si è immediatamente recato dai Carabinieri per sporgere denuncia, dando il via alle indagini per identificare e catturare i responsabili di questo grave gesto.

L’episodio ha suscitato la ferma reazione del segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che ha espresso forte preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città. In una nota stampa, La Rosa ha criticato l’amministrazione comunale, chiedendo un’azione immediata e coordinata per contrastare la devianza giovanile e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.

“Non è più possibile assistere inermi a questi episodi,” ha dichiarato La Rosa. “L’amministrazione deve assumersi la responsabilità di avviare un percorso partecipativo con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza. Che fine ha fatto il Patto per Vittoria Sicura? Non è forse il momento di rinnovarlo e rafforzarlo?”

La Rosa ha sottolineato l’urgenza di intervenire tempestivamente per evitare che questo episodio sia solo il primo di una serie preoccupante. “È fondamentale mettere in campo le soluzioni più adatte per affrontare una situazione che rischia di sfuggire di mano. L’amministrazione comunale non può restare a guardare, deve farsi parte diligente per la sicurezza dei cittadini,” ha concluso.

L’episodio riporta al centro del dibattito la necessità di politiche di prevenzione mirate ai giovani e un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine. La cittadinanza attende risposte concrete per ristabilire un clima di fiducia e sicurezza.

