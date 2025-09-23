AVIS Modica, successo per la raccolta sangue in memoria del Giudice Livatino

Modica, 23 settembre 2025 – Un grande successo di partecipazione per la giornata speciale di raccolta sangue organizzata domenica dall’AVIS di Modica. L’iniziativa, dedicata alla memoria del Giudice Rosario Livatino, ha registrato 28 donazioni in poco più di tre ore, dalle 7:00 alle 10:30.
L’evento ha unito un gesto di solidarietà concreto a un profondo significato civile. “Ogni donazione è un gesto di altruismo, ma dedicare questa giornata alla figura del Giudice Livatino ha aggiunto un significato profondo,” ha dichiarato il direttivo dell’AVIS di Modica. La vita di Livatino, spesa al servizio dello Stato e del bene comune, è stata richiamata come esempio di come ogni persona possa contribuire a costruire una società più giusta e solidale.
La scelta di dedicare la giornata al “Giudice Ragazzino”, così chiamato per la sua giovane età al momento dell’assassinio, ha avuto un obiettivo preciso: lanciare un messaggio forte ai giovani. “Coinvolgere i giovani in gesti di solidarietà e responsabilità civile non è solo un desiderio, ma una necessità per garantire un futuro all’associazionismo,” ha aggiunto il direttivo.
La figura di Livatino rappresenta un ponte ideale per comunicare ai ragazzi l’importanza di un impegno concreto e disinteressato. AVIS Modica sottolinea come sia proprio dalle nuove generazioni che dipenda la continuità dell’azione solidale nel tempo.
L’iniziativa ha unito il ricordo di un servitore dello Stato con la concretezza di un gesto che salva vite, rafforzando l’impegno dell’AVIS nel promuovere la cultura della donazione periodica e volontaria. L’associazione ha ringraziato tutti i donatori, i volontari e le istituzioni, ricordando che la donazione di sangue è un bisogno costante e invitando i cittadini idonei a informarsi per diventare donatori.