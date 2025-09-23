Vittoria. Memorial Peppe Greco, cast all’altezza della tradizione

Vittoria, 23 settembre 2025 – E’ un cast di altissimo profilo, all’altezza del suo fulgido passato, quello che la 32esima edizione del Memorial Peppe Greco proporrà sabato prossimo a Vittoria, la sua nuova sede dopo le tante edizioni vissute a Modica e Scicli. Sui suoi 10 km che, grazie al suo prestigioso albo d’oro sono diventati famosi nel mondo, si sfideranno grandi protagonisti della scena italiana e non solo, praticamente il meglio che la specialità propone nel calendario italiano.

Partiamo dagli italiani e in particolare dai fratelli Zoghlami, con Ala (FF.OO.Padova) reduce dalla partecipazione ai Mondiali di Tokyo sui 3000 siepi e da Osama (Aeronautica), campione italiano in carica sulla stessa distanza e bronzo europeo nel 2022. Con loro specialisti della corsa su strada come Andrea Soffientini (Dinamo Running), trionfatore quest’anno al circuito lombardo Estate Correndo, Federico Mogetti (Athl.Club 96 Alperia) campione italiano junior lo scorso anno, ma anche Luca Coppola (Universitas Palermo), oltre al dominicano da anni trapiantato a Siracusa Wilson Marquez (Gs Avis Barletta), 30’16” di record. Da seguire il giovanissimo Aldo Mariano Di Mari (Atl.Scuola Lentini) che quest’anno ha vinto il titolo regionale junior sui 10000.

A loro in particolare l’arduo compito di frenare l’orda di campioni africani capitanata da Louis Intunzinzi (GP Parco Alpi Apuane), il burundese che nello scorso weekend ha conquistato sia il Trofeo Maria SS. Degli Ammalati a Misterbianco, anche quello sui 10 km che il giorno dopo l’Half Marathon Licata Città del Mare. Con lui il connazionale Jean Marie Vianney Niyomukiza (Atl.Lib.Unicusano Livorno), che quest’anno ha già corso in 29’28” su strada. Sarà dura controbattere i kenyani con Simon Kibet Loitianyang (Up Policiano), che anche quest’anno ha fatto incetta di successi in Umbria e Jacob Kipkorir Kosgein (Gs Orecchiella) che con 27’38” ha il miglior tempo d’iscrizione. Da non sottovalutare la coppia tunisina formata da Aymen Ayachi (Cus Pro Patria Milano), 3028” di PB e Mohammed Aziz Hammedi (Atl.Bellia) oltre al maliano Soumaila Diakite (Universitas Palermo) apparso in grande spolvero sabato a Misterbianco.

La prova prenderà il via alle ore 20:30 con i concorrenti chiamati a percorrere un circuito cittadino di 1 km da ripetere 10 volte, appassionando così la popolazione locale che ha dimostrato lo scorso anno di gradire molto la kermesse podistica sul far della sera. La prova a inviti vedrà alla fine premiati i primi 3 assoluti, i primi 3 italiani e siciliani al traguardo. Non mancherà la presenza di Gianni Voi, indimenticato fondatore del Memorial, che ha portato sulle strade siciliane il meglio del mezzofondo mondiale.

Ma non è tutto, perché come gustoso antipasto al momento clou ci sarà anche la Aspettando il Peppe Greco, gara sullo stesso circuito ma di soli 5 giri, riservata ai Master, con partenza sempre da Piazza del Popolo ma alle ore 18:30, con iscrizioni a 12 euro per i ragusani e 15 per chi viene da fuori. Qui la gara sarà aperta anche alle donne, con premi per i primi 3 assoluti e di ogni categoria.

Salva