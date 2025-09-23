  • 23 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Settembre 2025 -
Ispica | Politica

Ispica. Seduta consiliare tesa causa la mancata approvazione di alcune variazioni di bilancio

Nonostante il voto favorevole del gruppo consiliare dell'MPA – Grande Sicilia.
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 23 settembre 2025 – Una seduta consiliare caratterizzata da numerose tensioni, recriminazioni e dibattiti politici a tratti molto accesi, non ha consentito, stamattina, l’approvazione di alcune importanti variazioni di bilancio finalizzate ad incamerare risorse provenienti da altri Enti destinate a progetti importanti per la città, nonostante il voto favorevole del gruppo consiliare dell’MPA – Grande Sicilia.

In un clima di forte contrapposizione, infatti, si è distinto l’atteggiamento assunto dai consiglieri MPA – Grande Sicilia: in particolare, alcune proposte concrete e fattive, da parte dei Consiglieri Salvatore Milana e Angelo Galifi e finalizzate a superare la fase di stallo politico-amministrativo, hanno riscosso apprezzamenti sia dalla maggioranza che da parte delle opposizioni, evidenziandone il meritorio carattere operativo.

Milana e Galifi, infatti, hanno formulato diverse proposte, tra cui quella di stimolare l’Amministrazione ad accedere al finanziamento per la creazione di un centro di raccolta dei rifiuti urbani a Santa Maria del Focallo e, per superare l’impasse creatasi dalla oggettiva difficoltà di votare numerose variazioni ad un bilancio tuttora inesistente, una mozione di indirizzo che possa obbligare l’amministrazione ad una gestione più oculata ed efficiente delle risorse, tramite il ricorso sistematico a procedure di gara aperta, favorendo così maggiore partecipazione, concorrenza e ribassi d’asta più cospicui, creando economie per l’ente.

“Si tratta di proposte concrete e utili per iniziare a impostare il lungo processo di risanamento delle finanze comunali tramite iniziative che hanno incontrato il favore trasversale dell’aula – dichiarano Milana e Galifi – Purtroppo abbiamo dovuto constatare che il nervosismo ed il livello dello scontro hanno causato un esito che – ne siamo certi – non ha accontentato qualcuno dei nostri colleghi. Nonostante condividiamo molte delle ragioni portate avanti, anche con fervore, dai colleghi di opposizione, auspichiamo che d’ora in poi si riesca a favorire un clima più improntato alla concretezza, ad esclusivo vantaggio degli interessi della città. I cittadini, ne siamo certi, sapranno ben distinguere l’impegno e la buona volontà, che caratterizzano la maggior parte dell’aula, dalla ricerca della polemica sterile e dello scontro politico ad ogni costo.”

577631
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube