Il grande Karate questo weekend a Modica presso l’Ikken Hissatsu Dojo del sensei Morillo

Modica, 23 settembre 2025 – Modica si prepara a ospitare un evento storico per il mondo delle arti marziali. Sabato 27 e domenica 28 settembre, la città sarà il palcoscenico del primo grande appuntamento dell’Organización Internacional de Shotokan, un evento che vedrà la partecipazione di uno dei massimi esponenti del karate a livello globale: il Maestro Alejandro Santos Cuadra, cintura rossa e 10° Dan .Organizzato dal sensei Alberto Morillo, venezuelano di nascita ma modica d’adozione, l’evento rappresenta un’occasione unica per tutti gli appassionati. Per la prima volta, un maestro di tale calibro si esibirà a Modica, nei locali della palestra Plus Ultra Gym, lavorando fianco a fianco con gli allievi del sensei Morillo e portando con sé la profonda eredità della scuola venezuelana. Il Maestro Santos Cuadra, figura di spicco e riconosciuta in Venezuela, ha dedicato cinquant’anni della sua vita all’insegnamento delle arti marziali. Il suo impegno lo ha portato a ricoprire ruoli di prestigio, come quello di istruttore per l’esercito venezuelano e cileno. Queste competenze si uniscono a quelle del sensei Alberto Morillo, che a sua volta ha collaborato come istruttore con la Polizia di Stato del Paese sudamericano, creando un ponte tra le discipline marziali e le forze dell’ordine. L’evento si articolerà in due intense giornate:

Sabato 27 settembre: Dalle ore 16:00 alle 20:00, la sessione sarà divisa tra una parte dedicata al Karate e una al Krav Maga, offrendo una panoramica completa su tecniche tradizionali e di autodifesa moderna.

Domenica 28 settembre: Dalle ore 9:00 alle 11:00, la mattinata sarà dedicata al rilascio delle certificazioni per i partecipanti, a conclusione del percorso formativo.

Questo appuntamento non è solo un seminario, ma un vero e proprio scambio culturale e tecnico che rafforza il legame tra la tradizione del karate e le sue applicazioni contemporanee, unendo due maestri di grande esperienza internazionale.

