Modica: restaurato l’epitaffio in memoria del Dott. Orazio Rizza

Modica, 23 Settembre 2025 – Grazie all’iniziativa del Circolo Auser “Luciano Lama” di Modica, è stato restaurato l’epitaffio in memoria del Dott. Orazio Rizza, che si trova ai piedi della scalinata della Chiesa di San Giovanni Evangelista. Il progetto, autorizzato dal Comune di Modica, ha riportato a nuova vita il manufatto, preservandone la memoria storica.

Il Circolo Auser ha promosso l’intervento per onorare la figura del Dott. Rizza, medico molto apprezzato dalla comunità e, in particolare, delle classi sociali più disagiate e storico presidente della Polisportiva Modica, e per contribuire alla cura del patrimonio culturale cittadino. “Un ringraziamento particolare – spiega Giovanni Nicastro – va a Giovanni Cicciarella e Giuseppe Ornato per il loro contributo, che ha permesso di portare a termine l’opera”.

Il restauro dell’epitaffio sottolinea l’importanza dell’impegno civico e della collaborazione tra associazioni e cittadini per la valorizzazione del patrimonio comune.

