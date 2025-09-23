  • 23 Settembre 2025 -
  • 23 Settembre 2025 -
Modica | Sport

L’Avimecc Volley Modica continua a lavorare al “PalaRizza”, sabato primo allenamento congiunto con Bronte

Lugli: “Siamo un bel gruppo”
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 23 settembre 2025 – Continua a ritmi sostenuti la pre season dell’Avimecc Modica che, dopo quasi quattro settimane di lavoro inizia a trovare l’amalgama con i nuovi arrivati che si stanno integrando perfettamente con lo “zoccolo duro”, formando un gruppo coeso e pronto a lottare per la maglia che indosseranno nella stagione 2025/2026.

Tra i nuovi arrivi in biancoazzurro c’è anche Leonardo Lugli, fiore all’occhiello della campagna acquisti mirata dei “Galletti”, che ci conferma che il livello di integrazione dei nuovi nel gruppo e la coesione è arrivata a buon punto in pochissimo tempo, segnali questi, che fanno ben sperare per il futuro del sestetto della Contea.

“Mi sto integrando nel migliore dei modi nell’ambiente – dichiara il nuovo opposto dell’Avimecc Modica – abbiamo un bellissimo gruppo che sta lavorando molto bene e tutti ci stiamo dedicando alla causa. Le prime impressioni sono tutte molto positive, stiamo lavorando benissimo in palestra dal punto di vista fisico, tattico e come coesione di squadra e quindi mi ritengo più che soddisfatto di me stesso e dei miei compagni di squadra. Le mie aspettative – continua – credo coincidano con quelle di tutta la squadra, tutti abbiamo voglia di non lasciare nulla al caso, ma vogliamo prenderci tutto quello che riusciremo a cavare con il nostro lavoro. Ai miei nuovi tifosi – conclude Leonardo Lugli – voglio dire che li aspettiamo in tanti al “PalaRizza”, di venire a sostenerci perchè ne abbiamo bisogno. Noi cercheremo di rendere sicuramente onore alla maglia, alla città e a tutti quelli che vedranno a vederci”.

Sabato pomeriggio, intanto, al “PalaRizza” è in programma il primo allenamento congiunto con il Ciclope Bronte (Serie B), dove coach Distefano e il suo staff potrà vedere lo stato di forma dell’intero roster che ha come obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al debutto nel campionato di serie A3 previsto a Campobasso il 26 ottobre.

© Riproduzione riservata

