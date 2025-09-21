  • 21 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Settembre 2025 -
Cronaca | Ragusa

Disagi e rabbia alla stazione bus di Ragusa: “Etna Trasporti, un disastro!”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 21 Settembre 2025 – Mattinata di caos e disagi ieri alla stazione degli autobus di Ragusa, dove il pullman delle 8 della compagnia Etna Trasporti, diretto a Catania, non è mai arrivato. Decine di passeggeri, inclusi pendolari e turisti diretti all’aeroporto, sono rimasti a piedi, senza ricevere alcuna informazione ufficiale né supporto da parte del personale.

L’autobus, che avrebbe dovuto partire da Marina di Ragusa alle 7:20 e transitare per la nuova stazione di Ragusa, è svanito nel nulla. Nonostante i passeggeri avessero regolarmente acquistato il biglietto, nessuno li ha avvertiti della soppressione della corsa.

“Mio figlio doveva prendere un aereo da Catania, e non sapevamo cosa fare,” racconta un genitore, tra i testimoni dell’accaduto. “Ci siamo rivolti alla biglietteria, ma ci hanno risposto che non potevano mettersi in contatto né con l’autista né con i responsabili, perché ‘non vogliono essere disturbati’. Una totale mancanza di professionalità e rispetto.”

La frustrazione dei passeggeri è cresciuta quando il personale ha negato loro anche il numero di telefono di chi avrebbe potuto risolvere la situazione. Nel frattempo, è arrivato il pullman delle 9 il cui autista  si è rifiutato di anticipare la partenza o di farsi carico dei passeggeri della corsa precedente, per non creare confusione con le proprie prenotazioni.

La situazione ha provocato la reazione indignata di alcuni turisti milanesi, in partenza per l’aeroporto. “Non torneremo mai più in Sicilia, questa è una terra di nessuno,” hanno gridato, decidendo di prendere un taxi a proprie spese per non perdere il volo. Aumentando la rabbia, la biglietteria si è rifiutata di rimborsare i biglietti sul posto, rimandando la richiesta a un’agenzia online o al giorno successivo.

Alla fine, molti passeggeri sono stati costretti a trovare soluzioni alternative per raggiungere Catania. “Abbiamo dovuto accompagnare mio figlio in macchina,” ha raccontato -. Lungo la strada, all’altezza di Coffa, altri passeggeri attendevano inutilmente lo stesso pullman.

Questo episodio non è un caso isolato. Negli ultimi giorni, sui social media e nei forum, sono state segnalate altre disfunzioni e ritardi, in particolare per la corsa delle 3:30, scatenando un dibattito sulla qualità dei servizi di trasporto pubblico in Sicilia.

I passeggeri chiedono ora risposte e provvedimenti immediati, sottolineando la gravità del disservizio e la totale assenza di assistenza. “Siamo delusi soprattutto per la mancanza di informazioni,” ha concluso uno dei viaggiatori, “e la totale noncuranza degli addetti, che non hanno fatto nulla per trovare una soluzione per le decine di persone rimaste a piedi.”

577413
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube