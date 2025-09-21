Disagi e rabbia alla stazione bus di Ragusa: “Etna Trasporti, un disastro!”

Ragusa, 21 Settembre 2025 – Mattinata di caos e disagi ieri alla stazione degli autobus di Ragusa, dove il pullman delle 8 della compagnia Etna Trasporti, diretto a Catania, non è mai arrivato. Decine di passeggeri, inclusi pendolari e turisti diretti all’aeroporto, sono rimasti a piedi, senza ricevere alcuna informazione ufficiale né supporto da parte del personale.

L’autobus, che avrebbe dovuto partire da Marina di Ragusa alle 7:20 e transitare per la nuova stazione di Ragusa, è svanito nel nulla. Nonostante i passeggeri avessero regolarmente acquistato il biglietto, nessuno li ha avvertiti della soppressione della corsa.

“Mio figlio doveva prendere un aereo da Catania, e non sapevamo cosa fare,” racconta un genitore, tra i testimoni dell’accaduto. “Ci siamo rivolti alla biglietteria, ma ci hanno risposto che non potevano mettersi in contatto né con l’autista né con i responsabili, perché ‘non vogliono essere disturbati’. Una totale mancanza di professionalità e rispetto.”

La frustrazione dei passeggeri è cresciuta quando il personale ha negato loro anche il numero di telefono di chi avrebbe potuto risolvere la situazione. Nel frattempo, è arrivato il pullman delle 9 il cui autista si è rifiutato di anticipare la partenza o di farsi carico dei passeggeri della corsa precedente, per non creare confusione con le proprie prenotazioni.

La situazione ha provocato la reazione indignata di alcuni turisti milanesi, in partenza per l’aeroporto. “Non torneremo mai più in Sicilia, questa è una terra di nessuno,” hanno gridato, decidendo di prendere un taxi a proprie spese per non perdere il volo. Aumentando la rabbia, la biglietteria si è rifiutata di rimborsare i biglietti sul posto, rimandando la richiesta a un’agenzia online o al giorno successivo.

Alla fine, molti passeggeri sono stati costretti a trovare soluzioni alternative per raggiungere Catania. “Abbiamo dovuto accompagnare mio figlio in macchina,” ha raccontato -. Lungo la strada, all’altezza di Coffa, altri passeggeri attendevano inutilmente lo stesso pullman.

Questo episodio non è un caso isolato. Negli ultimi giorni, sui social media e nei forum, sono state segnalate altre disfunzioni e ritardi, in particolare per la corsa delle 3:30, scatenando un dibattito sulla qualità dei servizi di trasporto pubblico in Sicilia.

I passeggeri chiedono ora risposte e provvedimenti immediati, sottolineando la gravità del disservizio e la totale assenza di assistenza. “Siamo delusi soprattutto per la mancanza di informazioni,” ha concluso uno dei viaggiatori, “e la totale noncuranza degli addetti, che non hanno fatto nulla per trovare una soluzione per le decine di persone rimaste a piedi.”

