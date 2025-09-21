  • 21 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Settembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Modica. 38 anni dopo, la 4ª C del “Verga” si ritrova: un tuffo nel passato che non ha tempo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 21 Settembre 2025 – Un incontro che è stato molto più di una semplice rimpatriata: è stato un tuffo nel passato, un abbraccio collettivo che ha riannodato i fili di trentotto anni di storie diverse. Gli ex studenti della 4ª C dell’Istituto Magistrale “Giovanni Verga” di Modica si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi e delle emozioni.

L’appuntamento è stato un’occasione per rivivere i momenti più belli della giovinezza, quelle pagine di vita condivise tra i banchi di scuola che, nonostante il tempo passato, rimangono indelebili nella memoria. “Le nostre vite sono scivolate via veloci, come l’acqua di un fiume in piena,” ha commentato Santo Fabio Piccione, “ma stasera abbiamo avuto la possibilità di sfogliare insieme l’album dei nostri ricordi.”

La bellezza di questo incontro non è stata solo nel rivedersi, ma nella capacità di ritrovare quell’essenza di un tempo, una melodia dolce che ha accarezzato l’animo di tutti i presenti. Tra risate, aneddoti e abbracci sinceri, si è percepito un legame che, pur avendo attraversato quasi quattro decenni, non si è mai spezzato.

“Vedere e riabbracciare ognuno di voi mi ha riempito di gioia immensa,” ha proseguito l’organizzatore. “Spero che questi incontri si possano ripetere e che il nostro legame rimanga forte e duraturo. Perché quando un legame diventa un dono, è simbolo di amore per ciò che siamo, per ciò che facciamo e per ciò che desideriamo.”

Una serata che ha dimostrato come i ricordi non abbiano scadenza e come, a distanza di anni, l’amicizia nata sui banchi di scuola possa ancora essere una fonte preziosa di gioia e affetto. Un legame che, dopo trentotto anni, è pronto a scrivere nuove pagine insieme.

577415
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube