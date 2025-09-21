Modica. 38 anni dopo, la 4ª C del “Verga” si ritrova: un tuffo nel passato che non ha tempo

Modica, 21 Settembre 2025 – Un incontro che è stato molto più di una semplice rimpatriata: è stato un tuffo nel passato, un abbraccio collettivo che ha riannodato i fili di trentotto anni di storie diverse. Gli ex studenti della 4ª C dell’Istituto Magistrale “Giovanni Verga” di Modica si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi e delle emozioni.

L’appuntamento è stato un’occasione per rivivere i momenti più belli della giovinezza, quelle pagine di vita condivise tra i banchi di scuola che, nonostante il tempo passato, rimangono indelebili nella memoria. “Le nostre vite sono scivolate via veloci, come l’acqua di un fiume in piena,” ha commentato Santo Fabio Piccione, “ma stasera abbiamo avuto la possibilità di sfogliare insieme l’album dei nostri ricordi.”

La bellezza di questo incontro non è stata solo nel rivedersi, ma nella capacità di ritrovare quell’essenza di un tempo, una melodia dolce che ha accarezzato l’animo di tutti i presenti. Tra risate, aneddoti e abbracci sinceri, si è percepito un legame che, pur avendo attraversato quasi quattro decenni, non si è mai spezzato.

“Vedere e riabbracciare ognuno di voi mi ha riempito di gioia immensa,” ha proseguito l’organizzatore. “Spero che questi incontri si possano ripetere e che il nostro legame rimanga forte e duraturo. Perché quando un legame diventa un dono, è simbolo di amore per ciò che siamo, per ciò che facciamo e per ciò che desideriamo.”

Una serata che ha dimostrato come i ricordi non abbiano scadenza e come, a distanza di anni, l’amicizia nata sui banchi di scuola possa ancora essere una fonte preziosa di gioia e affetto. Un legame che, dopo trentotto anni, è pronto a scrivere nuove pagine insieme.

