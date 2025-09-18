  • 18 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Settembre 2025 -
Rubriche

Uccidere la libertà di parola…l’opinione di Rita Faletti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Chi era Charlie Kirk e cosa stava facendo quando Tyler Robinson lo ha freddato con una pallottola alla gola? Kirk era un attivista conservatore, leader dei giovani Maga e amico di Trump, e stava parlando nel campus della Utah Valley University a centinaia di persone. Per chi non la pensava come lui e gli dichiarava apertamente il proprio odio, era un pericoloso estremista di destra, un fascista. Kirk non si sottraeva al dialogo, anzi, sfidava i suoi critici a confutare le sue idee con argomenti, non con facili slogan o etichette che nascondevano la mancanza di basi teoriche.  Kirk non temeva il confronto, anzi, lo sollecitava condizionandolo alla serietà dell’interlocutore. Rifiutava la polemica sterile di chi se ne serviva per attacchi ideologici privi di fondamento mostrando l’incapacità di entrare nel merito delle sue posizioni, e lo provocava sul piano intellettuale. Se sosteneva la necessità di un ordine morale, chiedeva: “Perché questo sarebbe fascismo?” Se criticava il relativismo culturale invitava a mostrare che il relativismo produce una società giusta. Charlie Kirk è stato ucciso perché il suo assassino odiava le sue idee. In un clima politico arroventato, da questa parte dell’oceano la sua morte è stata da alcuni attribuita al diffuso possesso di armi da fuoco negli Stati Uniti e a presunti problemi mentali, la causa più innocua e tranquillizzante per l’opinione pubblica quando ogni elemento sembra propendere per l’attentato terroristico. La morte di Charlie Kirk, accolta negli Usa con gaudio da chi non lo conosceva e con dolore da chi lo conosceva bene, va compresa alla luce di un progetto ideologico che ha trasformato gli Stati Uniti in una distopia progressista. Liel Leibovitz, direttore di Tablet, lo dice chiaramente: “Non è più una democrazia, è una teocrazia woke, dove il dissenso è eresia”. Qualche passo indietro, un paio di decenni, e si spiega un delitto pianificato a sangue freddo per un motivo, il solo, che ha fatto premere il grilletto di un Mauser. Le idee. In un mondo, il nostro, non quello delle autocrazie, che parla di libertà, che esalta la libertà, che rincorre la libertà, ci accorgiamo che la libertà di pensiero, la principale e più importante, è messa sotto processo quando il pensiero non è in linea con il dogma progressista, il pensiero unico che grandi forze hanno lavorato per modellare, rimodellando norme sociali e istituzioni. Leibovitz individua la causa nella trasformazione del progressismo americano da visione politica a religione, con i suoi dogmi, i suoi inquisitori e le sue punizioni, che usa la morale per giustificare la violenza. Un recente sondaggio rivela che un terzo degli studenti americani ritiene legittimo colpire fisicamente chi dice cose offensive. “Questa non è educazione, afferma Leibovitz, è addestramento ideologico finalizzato a distruggere la realtà e sostituirla con una narrazione artificiale”. La comprensione nei confronti di chi dissente non è contemplata, fino al punto di negare la pietà umana verso chi, per le sue idee, viene eliminato fisicamente.  “Sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa”, ha detto Odifreddi, e Saviano: “Non ho alcuna empatia con Charlie Kirk, disprezzo ciò che ha detto, ciò che ha fatto. Non riesco ad accodarmi al coro morale di chi dice che qualsiasi vita umana va rispettata”. Vite di serie A e vite di serie B. Complimenti a chi si definisce democratico. Nel 2016, durante la campagna presidenziale, Hillary Clinton definì metà degli elettori di Trump “basket of deplorables” (cesta di persone deplorevoli) e li descrisse come “razzisti, sessisti, omofobi, xenofobi e islamofobi”. La spazzatura fascista, i reietti delle periferie, bianchi, cisgender, meno istruiti e poveri. Un’etichetta che contribuì alla sua sconfitta e di cui si rammaricò. In America ci sono esperti che ritengono che dopo Trump ci sarà un trumpiano. “Chi semina vento raccoglie tempesta”, ha detto Odifreddi riferendosi all’uccisione di Charlie Kirk. Vale per tutti.

577050
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube