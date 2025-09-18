Uccidere la libertà di parola…l’opinione di Rita Faletti

Chi era Charlie Kirk e cosa stava facendo quando Tyler Robinson lo ha freddato con una pallottola alla gola? Kirk era un attivista conservatore, leader dei giovani Maga e amico di Trump, e stava parlando nel campus della Utah Valley University a centinaia di persone. Per chi non la pensava come lui e gli dichiarava apertamente il proprio odio, era un pericoloso estremista di destra, un fascista. Kirk non si sottraeva al dialogo, anzi, sfidava i suoi critici a confutare le sue idee con argomenti, non con facili slogan o etichette che nascondevano la mancanza di basi teoriche. Kirk non temeva il confronto, anzi, lo sollecitava condizionandolo alla serietà dell’interlocutore. Rifiutava la polemica sterile di chi se ne serviva per attacchi ideologici privi di fondamento mostrando l’incapacità di entrare nel merito delle sue posizioni, e lo provocava sul piano intellettuale. Se sosteneva la necessità di un ordine morale, chiedeva: “Perché questo sarebbe fascismo?” Se criticava il relativismo culturale invitava a mostrare che il relativismo produce una società giusta. Charlie Kirk è stato ucciso perché il suo assassino odiava le sue idee. In un clima politico arroventato, da questa parte dell’oceano la sua morte è stata da alcuni attribuita al diffuso possesso di armi da fuoco negli Stati Uniti e a presunti problemi mentali, la causa più innocua e tranquillizzante per l’opinione pubblica quando ogni elemento sembra propendere per l’attentato terroristico. La morte di Charlie Kirk, accolta negli Usa con gaudio da chi non lo conosceva e con dolore da chi lo conosceva bene, va compresa alla luce di un progetto ideologico che ha trasformato gli Stati Uniti in una distopia progressista. Liel Leibovitz, direttore di Tablet, lo dice chiaramente: “Non è più una democrazia, è una teocrazia woke, dove il dissenso è eresia”. Qualche passo indietro, un paio di decenni, e si spiega un delitto pianificato a sangue freddo per un motivo, il solo, che ha fatto premere il grilletto di un Mauser. Le idee. In un mondo, il nostro, non quello delle autocrazie, che parla di libertà, che esalta la libertà, che rincorre la libertà, ci accorgiamo che la libertà di pensiero, la principale e più importante, è messa sotto processo quando il pensiero non è in linea con il dogma progressista, il pensiero unico che grandi forze hanno lavorato per modellare, rimodellando norme sociali e istituzioni. Leibovitz individua la causa nella trasformazione del progressismo americano da visione politica a religione, con i suoi dogmi, i suoi inquisitori e le sue punizioni, che usa la morale per giustificare la violenza. Un recente sondaggio rivela che un terzo degli studenti americani ritiene legittimo colpire fisicamente chi dice cose offensive. “Questa non è educazione, afferma Leibovitz, è addestramento ideologico finalizzato a distruggere la realtà e sostituirla con una narrazione artificiale”. La comprensione nei confronti di chi dissente non è contemplata, fino al punto di negare la pietà umana verso chi, per le sue idee, viene eliminato fisicamente. “Sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa”, ha detto Odifreddi, e Saviano: “Non ho alcuna empatia con Charlie Kirk, disprezzo ciò che ha detto, ciò che ha fatto. Non riesco ad accodarmi al coro morale di chi dice che qualsiasi vita umana va rispettata”. Vite di serie A e vite di serie B. Complimenti a chi si definisce democratico. Nel 2016, durante la campagna presidenziale, Hillary Clinton definì metà degli elettori di Trump “basket of deplorables” (cesta di persone deplorevoli) e li descrisse come “razzisti, sessisti, omofobi, xenofobi e islamofobi”. La spazzatura fascista, i reietti delle periferie, bianchi, cisgender, meno istruiti e poveri. Un’etichetta che contribuì alla sua sconfitta e di cui si rammaricò. In America ci sono esperti che ritengono che dopo Trump ci sarà un trumpiano. “Chi semina vento raccoglie tempesta”, ha detto Odifreddi riferendosi all’uccisione di Charlie Kirk. Vale per tutti.

