Il Cinematografo Viaggiante porta Montalbano nel cuore di Ragusa

Ragusa, 18 settembre 2025 – Prosegue la rassegna “Il Cinematografo Viaggiante – Storie di Sicilia, storie di Montalbano”, promossa dal Comune di Ragusa – Assessorato ai Centri Storici e dall’Associazione Culturale Street Film.

Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21.00, il sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Scale farà da suggestiva cornice alla proiezione de “Il Commissario Montalbano – Il cane di terracotta”, episodio diretto da Alberto Sironi e tratto dal celebre romanzo di Andrea Camilleri.

Un’occasione per rivivere uno dei capitoli più amati della serie televisiva che ha reso celebri nel mondo i luoghi e i paesaggi della Sicilia, con protagonista Luca Zingaretti nei panni dell’amatissimo commissario.

La proiezione, della durata di 100 minuti, è a ingresso gratuito.

Il ciclo di appuntamenti, in programma il 4, 11, 18 e 26 settembre, trasforma il centro storico di Ragusa in una sala cinematografica a cielo aperto, offrendo al pubblico storie che intrecciano tradizione, cultura e memoria del territorio.

“Settembre in #CentroStorico!Stasera – commenta l’assessore al centro Storico Giovanni Gurrieri – sul sagrato di Santa Maria delle scale il terzo appuntamento del #IlCinematografoViaggiante in centro storico con la proiezione di “Il Commissario Montalbano”. Il cinematografo Torna nel cuore di Ragusa con un’edizione speciale dedicata ai 100 anni di Andrea Camilleri! Una rassegna dedicata a Montalbano, tra cinema sotto le stelle e luoghi iconici della nostra città. Preparate cuscini e sedie: le emozioni a cielo aperto illumineranno le notti della nostra città!”.

