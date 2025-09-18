  • 18 Settembre 2025 -
  • 18 Settembre 2025 -
Politica | Pozzallo

Caos traffico a Pozzallo, Fratelli d’Italia chiede un intervento immediato per le scuole

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 18 settembre 2025  – Fratelli d’Italia di Pozzallo alza la voce per una situazione di disagio che da tempo affligge la città: il caos viabilistico che si crea ogni giorno negli orari di entrata e uscita degli studenti, in particolare nei pressi dell’Istituto “Rogasi” e dell’Istituto “Pandolfi”.

Il circolo locale del partito ha deciso di portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale quella che definisce una vera e propria “giungla urbana”. La situazione, che si ripete quotidianamente, vede un traffico congestionato, auto parcheggiate in modo disordinato e, soprattutto, la totale assenza di agenti della polizia municipale a regolare il flusso veicolare.

Il partito sottolinea come questo stato di cose non solo causi disagi ai cittadini e alla viabilità in generale, ma ostacoli anche il regolare passaggio del pulmino adibito al trasporto di studenti con disabilità, compromettendo l’efficacia di un servizio essenziale.

“La sicurezza dei nostri ragazzi, così come l’efficienza dei servizi scolastici, deve essere una priorità assoluta,” si legge nella nota del circolo. Per questo motivo, Fratelli d’Italia Pozzallo ha deciso di rivolgere un appello urgente all’Assessore alla Pubblica Istruzione e all’Assessore alla Viabilità, chiedendo un intervento immediato per ripristinare l’ordine.

Tra le proposte avanzate dal partito, si chiede di reintrodurre la presenza della polizia locale nei punti critici durante gli orari di punta; studiare e implementare un piano traffico più efficace per decongestionare le aree scolastiche; valutare la possibilità di richiedere fondi per l’introduzione di uno scuolabus comunale, che potrebbe contribuire a ridurre l’uso delle auto private e a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico.

Fratelli d’Italia Pozzallo conclude il proprio intervento dichiarando che continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e a promuovere il dibattito su temi concreti, con l’obiettivo di tutelare gli interessi della comunità e, in particolare, dei giovani studenti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

