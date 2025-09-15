  • 15 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Settembre 2025 -
Attualità | Scicli

Scicli. Inaugurate le panchine dedicate ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita

Riapparsa anche la mitica Fiat Tipo del Commissario Montalbano, per la felicità dei turisti
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Ventidue panchine dedicate all’estro, alla creatività, alla scrittura di Andrea Camilleri nel centenario della nascita dello scrittore siciliano.

Sono quelle inaugurate ieri pomeriggio in piazza Italia e realizzate da sedici artisti, tutti siciliani, tranne una che è in realtà naturalizzata, nel corso di una manifestazione promossa dall’amministrazione Marino in segno di riconoscenza per quello che l’opera di Camilleri ha rappresentato per Scicli.

Grazie infatti alla trasposizione televisiva dei romanzi del Commissario Montalbano Scicli è diventata meta cineturistica nota in tutto il mondo.

Gli artisti che si sono misurati con le decorazioni delle panchine sono Patrizia Cerminara, Anna Ottaviano, Daniele Battaglia, Antonella Pizzo, Antonella Giliberto, Sandra Sottile, Elisa Varsallona, Maria Teresa Scarso, Carmela Garaffa, Giorgia Modica, Elvira Ferrara, Vincenzo Mezzasalma, Mascia Modica, Ika Lehmann, Daniela Sellini e Giorgio Distefano.

Ha coordinato i lavori Antonella Giliberto. Massimo Catania ha contribuito con la levigatura delle sedute, mentre Ciccio Marinero e il Comitato di Santa Maria La Nova hanno donato un ritratto di Camilleri e del suo Commissario Montalbano realizzato in chicchi di riso.

L’Akademy Dance School di Luisa Sinacciolo ha dato vita a due momenti: il primo, le letture di alcuni testi di Andrea Camilleri, il secondo, una esibizione di danza sulle struggenti note delle canzoni di Olivia Sellerio.

Ad attirare l’attenzione di molti è stata un’auto. È infatti tornata a Scicli dopo anni la mitica Fiat Tipo del Commissario Montalbano, grazie alla generosa disponibilità di Amalia Spadola, che ne custodisce chiavi e garage.

Il Sovrintendente di Ragusa Antonino De Marco ha autorizzato l’intervento sulle panchine, anche su una che risulta danneggiata, ritenendo che l’arte abbia un ruolo di sutura rispetto anche agli atti vandalici.

576856
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube