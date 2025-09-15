I Monterossani festeggiano i sessant’anni. Una giornata di ricordi e allegria a Marina di Ragusa

Marina di Ragusa – Domenica scorsa i monterossani hanno spento sessanta candeline, celebrando insieme un traguardo importante che ha unito generazioni e comunità. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice della Villa Raphael, curato nei minimi dettagli dalla ditta Mille Eventi di Ragusa. A rendere la giornata ancora più speciale è stata l’atmosfera musicale creata dal signor Franco Ferraro, che ha accompagnato il gruppo con un repertorio interamente dedicato agli anni Ottanta, riportando alla memoria tanti ricordi. L’incontro non è stato soltanto una festa, ma anche un’occasione per condividere emozioni, ricordi e momenti di amicizia, rafforzando il legame tra i presenti. Tra sorrisi, abbracci e racconti di vita, la giornata si è trasformata in un vero viaggio nel tempo. Un appuntamento che rimarrà sicuramente indelebile nella memoria dei partecipanti.

Nelle foto alcuni momenti della simpatica rimpatriata.

