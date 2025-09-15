Monterosso Almo e Giarratana. Primo giorno del nuovo anno scolastico per alunni e docenti del “Capuana”

Monterosso Almo e Giarratana – Nel corso di due apposite cerimonie ufficiali, questa mattina alla presenza dei sindaci, dei parroci e dei Comandanti delle stazioni Carabinieri dei due Comuni, Il Provveditore agli Studi di Ragusa Daniela Mercante ha voluto manifestare, con la sua presenza, la sua vicinanza alle due realtà montane, sottolineando come l’Istituzione scolastica nei due Comuni rappresenti un’importante presidio di legalità.

Una realtà che ha voluto documentare la testata giornalistica regionale di Rai 3 presente con una sua troupe. Il Dirigente Scolastico Claudia Terranova ha sottolineato l’importanza della presenza di alunni stranieri che si registra a Giarratana e che contribuisce a contrastare lo spopolamento in atto.

Il sindaco di Giarratana Bartolo Giaquinta ha ribadito la valenza sociale dei piccoli borghi montani ed ha fatto appello alle autorità regionali e nazionali di aiutare tale comunità. Il sindaco di Monterosso Salvatore Pagano ha augurato agli studenti di studiare con impegno per contribuire al bene comune. I Parroci delle rispettive comunità hanno benedetto studenti, docenti, personale e famiglie.

Nel corso della cerimonia i docenti dell’indirizzo musicale hanno eseguito l’inno di Mameli a cui sono seguiti altri brani di colonne sonore famose.

Nella foto l’inizio dell’anno scolastico a Monterosso Almo.

Salva