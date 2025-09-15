  • 15 Settembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Incidente a Modica: pedone investito da uno scooter

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Settembre 2025 – Attimi di paura domenica sera,  in Via della Costituzione a Modica. Un pedone è stato investito da uno scooter con a bordo due giovani, in un incidente che ha coinvolto un totale di tre persone.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22, nel tratto di strada tra la galleria Solaria e l’atelier La Sposa Mugnieco, al Polo Commerciale,  proprio mentre era in corso un evento nel piazzale dell’atelier.

L’impatto ha causato il ferimento del pedone e dei due ragazzi sullo scooter. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. L’uomo investito e il giovane alla guida dello scooter sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore per accertamenti, mentre un altro dei feriti ha riportato solo lievi contusioni.

Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Incidente a Modica: pedone investito da uno scooter”

  1. Urbano

    quella strada è l’esempio lampante della sottocultura, dell’inciviltà e della maleducazione imperante che regna ormai a Modica. secoli di storia e di illuminismo socio-culturale buttati nel cesso!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

