MODICA, 16 Settembre 2025 – Attimi di paura domenica sera, in Via della Costituzione a Modica. Un pedone è stato investito da uno scooter con a bordo due giovani, in un incidente che ha coinvolto un totale di tre persone.
L’episodio è avvenuto intorno alle 22, nel tratto di strada tra la galleria Solaria e l’atelier La Sposa Mugnieco, al Polo Commerciale, proprio mentre era in corso un evento nel piazzale dell’atelier.
L’impatto ha causato il ferimento del pedone e dei due ragazzi sullo scooter. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. L’uomo investito e il giovane alla guida dello scooter sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore per accertamenti, mentre un altro dei feriti ha riportato solo lievi contusioni.
Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
1 commento su “Incidente a Modica: pedone investito da uno scooter”
quella strada è l’esempio lampante della sottocultura, dell’inciviltà e della maleducazione imperante che regna ormai a Modica. secoli di storia e di illuminismo socio-culturale buttati nel cesso!