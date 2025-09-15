  • 15 Settembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Avvio nuovo anno scolastico, il pensiero dell’amministrazione

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso – Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Comiso desidera rivolgere un pensiero speciale a tutte le studentesse, agli studenti, al corpo docente, al personale scolastico e alle famiglie.

Il sindaco dichiara:
«Le parole hanno un peso enorme, soprattutto oggi. È dalle parole che nascono i pensieri e i comportamenti. Ecco perché dobbiamo riscoprire la forza delle parole di gentilezza, capaci di costruire ponti e non barriere. Purtroppo, la facilità con cui si esprimono giudizi affrettati e spesso sprezzanti, soprattutto sui social, rischia di generare ferite profonde e divisioni. La scuola, invece, è il luogo dove si impara ad ascoltare, a rispettare, a dialogare: un presidio insostituibile di educazione e crescita che va tutelato e valorizzato ogni giorno».

L’assessore alla pubblica istruzione aggiunge:
«La scuola oggi è la più grande agenzia educativa che abbiamo: non solo trasmette saperi, ma forma coscienze, caratteri e cittadini. Per questo saremo sempre pronti, come abbiamo già fatto, a raccogliere tutte le esigenze dei ragazzi e del personale scolastico, lavorando con impegno e responsabilità. Crediamo profondamente che investire nei giovani significhi investire nel futuro stesso della nostra comunità. Lo facciamo con la collaborazione preziosa delle scuole e delle famiglie, che è già un grande traguardo e, al tempo stesso, uno stimolo a fare sempre di più».

L’Amministrazione comunale di Comiso, con convinzione e con il cuore, augura a tutti un buon anno scolastico: che sia un cammino ricco di scoperte, di entusiasmo e di relazioni autentiche. Un anno che insegni non solo nozioni, ma soprattutto il valore della gentilezza, del rispetto e della speranza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

