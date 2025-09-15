  • 15 Settembre 2025 -
  15 Settembre 2025
Ragusa | Sport

Basket, Pre Season A2: la Passalacqua Ragusa si aggiudica il primo derby siciliano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Primo test per la Passalacqua Ragusa basket, nel derby siciliano con Sicily by car di Alcamo che si affaccia quest’anno alla serie A2. Ragusa vince due quarti, ne pareggia uno e perde l’ultimo quarto, portando a casa una vittoria: 65 punti per Alcamo, 69 per Ragusa. Ma guardando oltre il risultato, comunque positivo, il test complessivamente è buono.

“Come primo test abbiamo cercato di fare giocare tutte le giocatrici, abbiamo visto spunti positivi. Le ragazze soprattutto nei primi due quarti si sono cercate molto, abbiamo visto anche delle azioni e delle collaborazioni molto belle. Sono soddisfatta. E’chiaro comunque che dobbiamo ancora lavorare sia in fase difensiva sia in quella offensiva, ma sono passati solo venti giorni dall’inizio della preparazione “, dice a caldo coach Buzzanca.

Veniamo alla cronaca della partita: il punteggio viene sbloccato per Ragusa dalla prima bomba di Moriconi, un cecchino da tre in questo match, ma Alcamo rifila un parziale di 6 a zero con Schena, Vella e una tripla di Hajdin (che si rivelerà la migliore realizzatrice per Alcamo a fine gara). Sono trascorsi 6 minuti e mezzo di gioco. La Passalacqua inizia a rosicchiare qualche punto siamo sull’8 a 7. Poi per il Golfo basket un black out di cinque minuti in cui Ragusa prenda in mano il gioco, trova soluzioni in attacco e recupera palloni in difesa: il contro parziale è pesantissimo 15 a 0 e si chiude la prima frazione con il punteggio di 11 per le padrone di casa e 22 per Ragusa. Si apprezza la concretezza di Precious Johnson e la marcia veloce che riesce a imprimere Ilaria Moriconi con il supporto di Mazza, Olodo e capitana Consolini.

Seconda frazione in cui Alcamo trova la guida esperta di Caliendo, 42 anni di esperienza e concretezza. Da una sostanziale parità dopo 4 minuti giocati, Stroscio, Moriconi e Labanca trovano l’allungo a +10, ma Alcamo, spinta anche dal pubblico che riempie con entusiasmo il Pala Tre Santi, trova ancora in Hajdin e Vella due terminali importanti. Il quarto finisce 20 a 21 sempre in favore di Ragusa che ha un calo negli ultimi due minuti di gioco.

Nel terzo quarto, in cui apre le danze sempre Moriconi per Ragusa, sono Nicolic, Mitreva e ancora Hajdin a tenere a galla Alcamo che non molla: da 7 punti sotto 5-12 costruiti per Ragusa con Johnson e Labanca si arriva a 1’50 con Thiam, Schena e ancora l’esperienza di Caliendo alla parità del quarto, 18 a 18.

Ultimo quarto con Alcamo che approfitta dell’inerzia: stavolta sono le padrone di casa in vantaggio 9 a 1 dopo 2 minuti e mezzo di gioco e sarà Stroscio con due azioni da tre punti – una bomba e un canestro + fallo – a riportare Ragusa a -1, 9 a 8. Alcamo si fa ancora più aggressiva in difesa, Ragusa perde palloni e la Golfo basket Sicily by car finalizza e doppia Ragusa con Hajdin, Thiam e Verano chiudendo il quarto sul 16 a 8.

Si finisce con una foto di gruppo, che sancisce la fine della prima amichevole pre season.

576764
© Riproduzione riservata

