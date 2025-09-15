Incendio nel nuovo McDonald’s di Ragusa

RAGUSA, 15 Settembre 2025 – Paura all’alba di questa mattina a Ragusa, dove un incendio è divampato nel nuovo locale McDonald’s di Via La Pira, la cui apertura era imminente.

L’allarme è scattato intorno alle 5. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del fuoco che hanno lavorato in modo tempestivo per domare le fiamme e impedire che si estendessero all’intera struttura. Nonostante il loro rapido intervento, il rogo ha comunque causato danni a controsoffitti e arredi interni.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per i primi rilievi. Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio non sono ancora note e sono in corso gli accertamenti del caso.

Salva